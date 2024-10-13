Бобровый градостроительный симулятор Timberborn получил крупное обновление с новой физикой и поддержкой модов

Разработчик Mechanistry выпустил крупное обновление для градостроительной игры Timberborn, добавляющее 3D-физику воды, официальную поддержку модов и многое другое.

Обновление номер шесть и называется «Чудеса воды». Разработчик говорит, что оно «углубляет гидротехнические возможности Timberborn, поскольку и водой, и загрязненной плохой водой становится легче управлять».

Возьмите под свой расширенный контроль две диаметрально противоположные фракции и их самые гениальные строительные инструменты: акведуки, подводные туннели и даже затопленные районы. Поднимите свои реки и города ввысь с помощью новых строительных опций, таких как нависающие платформы и вертикальные шахты электропередач для строительства наверху. Ваши новые постройки будут выше и сложнее, чем когда-либо!

Новые возможности:

3D-физика воды — отличительная черта Timberborn становится 3D. Вода и плохая вода теперь текут по зданиям, что позволяет строить акведуки, подводные туннели и даже целые подводные города. Автоматизированные шлюзы, непроницаемые полы и обновления плотин и шлюзов привносят еще больше креативности в вашу гидротехнику.

Расширенная вертикальность — недавно добавленные навесы меняют работу платформ, позволяя игроку возводить высокие конструкции со слоями зданий и воды. С добавлением вертикальных шахт электросеть теперь может легко достичь небес.

Чудеса эндгейма — эти специфичные для фракций памятники позволяют планам бобров по восстановлению планеты вступить в силу: Earth Recultivator (Folktails) выпускает воздушные шары, наполненные семенами, в то время как Earth Repopulator (Iron Teeth) выбрасывает бобров-первопроходцев в воздушных планерах.

Новая карта и переработанные карты — Cliffside, новая карта, похожая на диораму, присоединяется к массиву, а старые карты были переработаны для лучшей игры с трехмерной физикой воды.

Новые языки — внутриигровая поддержка турецкого, тайского и традиционного китайского языков

Официальная поддержка модов и интеграция с Steam Workshop, сотни творений уже доступны в Workshop.

Timberborn сейчас находится в раннем доступе на ПК в Steam.