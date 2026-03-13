Градостроительная стратегия Timberborn вышла из раннего доступа

В течение многих лет польская команда из Mechanistry совершенствовала Timberborn. Наконец, 12 марта свет увидела версия 1.0. Игра который имеет средний рейтинг 95% в Steam (на основе более 34 000 отзывов игроков).

Обновление 1.0 — это нечто грандиозное. Это не только функции автоматизации, но и множество новых зданий, новых интерактивных объектов мира, ранее невиданных карт и даже улучшенная графика и физика (новая симуляция воды).

Реакция фанатского сообщества на это обновление была исключительно восторженной, некоторые даже назвали Timberborn, игру, в которой мы восстанавливаем цивилизацию с помощью бобров после вымирания человечества, лучшим градостроительным симулятором в истории жанра.