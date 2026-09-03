Обновление 1.1 для Timberborn предоставляет инженерам-бобрам ещё больше возможностей для строительства

Польская студия Mechanistry выпустила обновление 1.1 для Timberborn, добавив новый набор контента и улучшений качества жизни в бобриный градостроительный симулятор. Обновление развивает существующие системы Timberborn, добавляя новую статистику по товарам и населению, водонепроницаемые здания, памятники 4-го уровня, достопримечательности, специфичные для фракций, новое пустынное растение, новые карты и новую рабочую одежду для бобров.

С обновлением 1.1 игроки могут более подробно изучить развитие своих поселений благодаря новой статистике по товарам и населению, включая настраиваемые графики и глобальные виды на уровне районов. Новые водонепроницаемые здания также расширяют возможности игроков по работе с трёхмерной физикой воды в Timberborn, включая непроницаемый канал, который позволяет бобрам Железных Зубов перемещаться сквозь стены дамб, не допуская протечек воды.

Обновление также добавляет две новые карты: «Столпы» и «Кочевники». На «Столпах» бобрам предстоит выживать в условиях обычных опасностей пустоши, используя ограниченное, фрагментированное пространство на верхнем уровне. На «Кочевниках», с другой стороны, изменения потока воды на обширной засушливой карте, связанные с циклами, создают сложную задачу для поселения, для решения которой бобрам может потребоваться помощь.

Основные особенности обновления 1.1: