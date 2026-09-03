Обновление 1.1 для Timberborn предоставляет инженерам-бобрам ещё больше возможностей для строительства

Польская студия Mechanistry выпустила обновление 1.1 для Timberborn, добавив новый набор контента и улучшений качества жизни в бобриный градостроительный симулятор. Обновление развивает существующие системы Timberborn, добавляя новую статистику по товарам и населению, водонепроницаемые здания, памятники 4-го уровня, достопримечательности, специфичные для фракций, новое пустынное растение, новые карты и новую рабочую одежду для бобров.
С обновлением 1.1 игроки могут более подробно изучить развитие своих поселений благодаря новой статистике по товарам и населению, включая настраиваемые графики и глобальные виды на уровне районов. Новые водонепроницаемые здания также расширяют возможности игроков по работе с трёхмерной физикой воды в Timberborn, включая непроницаемый канал, который позволяет бобрам Железных Зубов перемещаться сквозь стены дамб, не допуская протечек воды.
Обновление также добавляет две новые карты: «Столпы» и «Кочевники». На «Столпах» бобрам предстоит выживать в условиях обычных опасностей пустоши, используя ограниченное, фрагментированное пространство на верхнем уровне. На «Кочевниках», с другой стороны, изменения потока воды на обширной засушливой карте, связанные с циклами, создают сложную задачу для поселения, для решения которой бобрам может потребоваться помощь.
Основные особенности обновления 1.1:
- Отслеживайте своё поселение: контролируйте товары и население с помощью новой статистики, настраиваемых графиков и глобального или районного отображения.
- Исследуйте новые карты: проверьте свои навыки строительства поселений на изрезанной местности Столбов или на меняющихся водных потоках Кочевников.
- Стройте с учётом воды: используйте новые водонепроницаемые здания, включая шлюз, непроницаемую силовую шахту и компактный механический насос, чтобы расширить свои возможности в области гидротехники.
- Достигайте новых высот: постройте новый Зал Изобилия 4-го уровня для Фольктейлов или Арку Прогресса для Железных Зубов, обеспечив ещё одну веху между монументами 3-го уровня и Чудесами финальной стадии игры.
- Расширьте возможности для фракционных достопримечательностей: каждая фракция получает две новые уникальные достопримечательности, включая сауну и купольный сад Фольктейлов, а также массажёр и танцевальную площадку Железных Зубов.
- Выращивайте суккулент: культивируйте новое пустынное растение, которое растет на суше и накапливает воду, которую можно собирать, чтобы предотвратить жажду вашего населения.
- Одевайтесь, чтобы произвести впечатление: новая рабочая одежда придаст мароде, шахтерам, лесникам, собирателям и лесорубам новые образы.
Бабруйск с каждым днём всё прекраснее.
не хватает смены сезонов: лето-осень-весна-зима в дополнении к засушливым