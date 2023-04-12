Следующее обновление для Timberborn принесет новую карту, изменения фракций и многое другое ©

Компания Mechanistry выпустила обновление 4 для Timberborn через экспериментальную ветку игры, и в этом обновлении есть много интересного. Ограничения на районы были сняты, распределение ресурсов было переработано, была добавлена совершенно новая карта и многое другое.

В предыдущих обновлениях Timberborn были введены механизированные рабочие и изменен принцип работы ресурсов, но, по словам представителей Mechanistry, это новое обновление "направлено на то, чтобы учесть... отзывы игроков". В результате лимиты районов были полностью удалены, а распределение ресурсов было переработано, чтобы "сделать его действительно автоматическим".

В плане содержания в игру была добавлена новая карта "Кратеры", а также внесены "многочисленные изменения, специфичные для фракций". Они включают в себя новую цепочку производства продовольствия для "Железных Зубов", а культуры и здания были переработаны, чтобы отразить промышленный характер этой фракции. Большинство существующих культур были созданы исключительно для "Хвостов мира", чтобы лучше различать эти две фракции.

Переработка районов означает, что ограничения на районы были удалены - концепция, которая была впервые представлена в качестве псевдо-апрельской шутки пару недель назад. Оказалось, что это была не шутка, и теперь вы можете сделать один округ настолько большим, насколько захотите. Только помните, что бобрам все равно придется преодолевать всю длину района, чтобы работать, и их эффективность снизится, если вы заставите их это делать.

Распределение также стало полностью автоматическим, то есть рабочие теперь по умолчанию будут складывать ресурсы на соответствующий склад. Основные товары, такие как вода, еда и бревна, всегда будут импортироваться, даже если у вас нет специального склада. Это должно сделать работу вашей колонии намного эффективнее.

Вы можете ознакомиться с полным списком изменений в обновлении 4 для Timberborn в официальных примечаниях к патчу в Steam. В настоящее время это обновление доступно только в экспериментальной ветке, доступ к которой можно получить через вкладку Betas (просто щелкните правой кнопкой мыши на Timberborn в Steam и выберите пункт "Свойства").