Timberborn готовится к релизу 1.0: бобры скоро выйдут из раннего доступа

После четырёх лет пребывания в раннем доступе градостроительный симулятор Timberborn от студии Mechanistry готовится к релизу версии 1.0. Конкретная дата выхода пока не объявлена, но разработчики уже раскрыли, какие нововведения войдут в финальную сборку, а некоторые из них доступны для тестирования прямо сейчас. Обновление 1.0, по словам Mechanistry, станет самым масштабным за всю историю проекта. Оно «расширяет игру по всем направлениям» и включает множество новых функций, которые долгое время хотели видеть как создатели, так и игроки.

В центре внимания — новые объекты на карте, которые будут открываться по мере расширения бобрового метрополиса. Среди них — природные явления, такие как водоносные горизонты и геотермальные поля, использование которых возможно через новые технологии вроде геотермальных двигателей и буровых установок. Но не все объекты безопасны: колючие заросли могут ранить бобров, а нестабильные ядра взорвутся при слишком близком приближении.

Обновление также добавит две новые карты с уникальными испытаниями. На карте «Давление» вода скрыта под землёй, и любое вмешательство в одном месте может повлиять на другую часть карты. Карта «Оазис» начинается с небольшой зелёной зоны, окружённой пустошью, где для восстановления ландшафта потребуется разумное управление водными ресурсами.

Среди других нововведений — строящиеся винтовые лестницы, настраиваемые гербы городов, а также графические улучшения, включая обновлённое небо и блики на жидкостях. Особое внимание разработчики уделили анимации смерти бобров, которая впервые появилась в игре: Mechanistry отмечают, что на её создание ушло больше четырёх лет, хотя надеются, что игрокам не придётся её часто наблюдать.

Причиной отсутствия точной даты релиза стал огромный масштаб обновления: список изменений и дополнений велик, и всё это требует тщательного тестирования. Тем не менее, тестирование уже началось, и желающие могут опробовать экспериментальную сборку 1.0 через страницу игры в Steam.

Timberborn остаётся уникальным градостроительным симулятором с постапокалиптической вселенной, где игроки управляют обществом бобров, строят многоуровневые плотины и развивают инфраструктуру, учитывая управление водными ресурсами. С выходом версии 1.0 игра обещает стать ещё более масштабной и глубокой, сохранив свою оригинальность в жанре.