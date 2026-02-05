Timberborn выходит из раннего доступа: градостроитель про бобров стартует 5 марта

Сити-билдер Timberborn, выполненный в необычном стиле «ламберпанк», официально покинет ранний доступ 5 марта. Об этом объявила студия Mechanistry. Полноценная версия 1.0 выйдет на PC сразу в Steam, Epic Games Store и GOG — почти через пять лет после начала активной разработки и более чем через три года после старта раннего доступа в сентябре 2021-го.

За это время Timberborn продалась тиражом свыше миллиона копий и стабильно удерживала рейтинг «Превосходно» в Steam. Финальная версия уже доступна в экспериментальной ветке и регулярно дорабатывается на основе отзывов игроков. Дата релиза подтверждена новым трейлером, который также станет вступительным роликом в игре. Его озвучил ветеран индустрии Шон Дули, знакомый по Elden Ring и сериалу «Ведьмак».

Timberborn предлагает выживание и градостроительство в постапокалиптическом мире, где разумные бобры пытаются восстановить цивилизацию после экологической катастрофы. За годы раннего доступа игра получила семь крупных обновлений: две радикально разные фракции, 3D-физику воды и рельефа, поддержку модов, опасные сезоны, «чудеса» как финальные цели, ботов, развитую логистику, уникальный транспорт и расширение набора карт с семи до шестнадцати.