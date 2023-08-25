Исследовательская игра, основанная на времени с элементами RPG The Time I Have Left получила новый трейлер ©

GROUND Game Atelier перенесла The Time I Have Left, свою исследовательскую игру, основанную на времени с элементами ролевой игры, с ранее запланированного выпуска 2023 года на 2024 год, а также выпустила новый трейлер на Gamescom 2023. Она будет доступна для ПК в Steam. .

«За последние полтора года наша небольшая команда из двух человек выросла до более чем десяти человек, регулярно работающих над The Time I Have Left», — сказал творческий руководитель GROUND Game Atelier Хуан Эстевес в пресс-релизе. «Мы рады представить наш новый трейлер игрового процесса и сделать игру доступной на выставке Gamescom. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать больше в ближайшее время и выпустить The Time I Have Left для ПК в 2024 году».

The Time I Have Left — это игра-исследование, ориентированная на время, с элементами ролевой игры и большим упором на повествование. Играйте за Алин, женщину, пострадавшую от загадочного заболевания, которое обрекает ее на верную смерть. Игроки будут вести Алину в гонке на время, чтобы выбраться из огромного подземного комплекса Колония 7.