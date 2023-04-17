Time Survivors Лето 2023
0 0 оценок

Time Survivors, похожая на Vampire Survivors, получила бесплатный пролог в Steam

©
monk70
Новости

Сегодня Lunar Chili выпустила Time Survivors: Prologue на ПК в Steam. Time Survivors: Prologue — это бесплатная версия грядущей игры Time Survivors, которая должна выйти после Steam Next Fest в июне. Пролог знакомит игроков с миром Time Survivors, позволяя им испытать около 20% содержимого полной игры и почувствовать, что будет дальше.

Time Survivors: Prologue — это захватывающая игра в жанре жуликоватых пуль, в которой вы отправитесь в путешествие во времени, чтобы разгадать тайну, сражаясь с полчищами врагов, выбирая оружие и улучшения, а также создавая сверхмощные сборки. Разблокируйте эпических исторических персонажей, таких как Клеопатра, Тесла, Нерон и Авраам Линкольн, чтобы сразиться с безжалостными волнами врагов в разные периоды времени, включая средневековье и каменный век. На каждом этапе представлены десятки уникальных врагов, таких как огромный T-Rex на этапе Каменного века.

Time Survivors: Prologue также представляет невиданные ранее бонусы и испытания в игре с пулями, такие как Волшебные грибы, которые временно превращают вас в гиганта, чтобы топать врагов, или риск мгновенной смерти при попытке очистить одну из Проклятых реликвий.

Благодаря пиксельной 2,5D-графике, оригинальному саундтреку и поддержке Steam Deck игра Time Survivors: Prologue погружает игроков в захватывающее приключение, которым можно наслаждаться на ходу.

ПК Трейлеры
-1
3
Последние посты по игре Time Survivors
Бесплатный пролог для Time Survivors, похожей на Vampire Survivors, станет доступен в середине апреля
Бесплатный пролог для Time Survivors, похожей на Vampire Survivors, станет доступен в середине апреля
Комментарии: 3
Ваш комментарий
alex_jay

0:10 - и тут мне захотелось в это поиграть

1
Nikollo

Да, развили идею неплохо.

1
Big and Fat

Ну понаделали клонов... может конечно и есть отличия, но суть то одна... Да и вроде как подобный Hero siege давно уже был и аналоги.

-3