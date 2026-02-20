Анонсировано закрытое тестирование командного шутера Time Takers

Студия Mistil Games и издатель NCSOFT объявили даты проведения первого закрытого тестирования нового многопользовательского экшена Time Takers. Проект разрабатывается для ПК и представляет собой командный шутер на выживание от третьего лица, в котором ключевую роль играет управление временем.

В основе игрового процесса лежат динамичные сражения отрядов из 3 человек. Главной механикой является сбор временной энергии. Этот ресурс необходим для выживания и усиления героев. Накопленное время позволяет пользователям улучшать свои навыки по ходу матча или делиться жизненной силой с товарищами по команде в экстренных ситуациях. Создатели отмечают отсутствие жесткой системы классов. Каждый персонаж имеет одну базовую способность, но итоговая роль зависит от выбранного вооружения и пассивных навыков, которые можно адаптировать прямо на поле боя. Стандартный матч разделен на семь фаз, при этом с каждой новой стадией количество доступной энергии на карте стремительно сокращается, что вынуждает команды чаще вступать в открытые столкновения.

Первый этап тестирования пройдет на платформе Steam с 13 по 21 марта. В этот период геймеры получат доступ к двенадцати героям, десяти видам оружия и трем картам. Доступ к серверам будет открыт строго по восемь часов в сутки. Основными регионами для проведения проверки заявлены Северная и Южная Америка, однако попытаться сыграть смогут и пользователи из других стран при условии возможных проблем с сетевой задержкой. Подать заявку на участие и ознакомиться с проектом можно на его официальной странице в магазине.