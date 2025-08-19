На Gamescom 2025 представили Time Takers: бесплатный командный шутер, где каждая секунда решает судьбу

Издатель NCSOFT и разработчик Mistil Games анонсировали Time Takers — бесплатный командный шутер от третьего лица для PC через Steam. Дата релиза пока не объявлена, но разработчики обещают скорое тестирование.

Time Takers выделяется среди других шутеров одной простой, но мощной механикой: время — это жизнь. Каждая секунда боя может быть заработана, потрачена или потеряна, и от ваших решений зависит исход матча. Игроки управляют командой уникальных персонажей из разных эпох, каждый из которых обладает собственной способностью, но стиль игры формируется выбором оружия и приложений. Даже один и тот же герой может играться совершенно по-разному.

В игре важна командная работа: синхронизация способностей, поддержка союзников и обмен энергией времени могут кардинально изменить ход боя. Энергия времени используется для открытия и улучшения навыков, воскрешения товарищей по команде и выживания на динамичном поле боя. Стратегия, риск и умение быстро принимать решения — ключ к победе.

Time Takers предлагает игрокам:

Свободное развитие персонажей через оружие и пассивные приложения.

Динамичные командные бои с высокими ставками, где каждая секунда на счету.

Возможность поддерживать союзников под давлением и менять ход матча с помощью времени.

Собирайте, тратьте, делитесь и выживайте — в Time Takers каждая секунда имеет значение. Приготовьтесь взять время в свои руки и доказать, что именно ваша команда достойна остаться последней на поле боя.