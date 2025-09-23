Разработчики Time Takers обещают сделать все возможное, чтобы обеспечить кросс-игру на момент релиза

После масштабных королевских битв вроде Fortnite и Call of Duty: Warzone, на сцену выходит свежий проект — Time Takers от NCSoft, который обещает нестандартное восприятие жанра. Эта бесплатная игра от третьего лица делает время центральным элементом игрового процесса и темы, что выделяет её среди конкурентов.

В ходе интервью было подтверждено, что Mistil Games, планируют внедрение кроссплатформенной игры — важного тренда в современном игрострое. Объединение игроков с разных платформ — один из ключевых моментов популярности многопользовательских игр сегодня. Это помогает удерживать аудиторию и бороться с падением количества игроков.

Гендиректор Mistil Games — Ёнд Мин Джо — подтвердил, что для команды кроссплатформенность стоит в приоритетах. Хотя он не назвал точных сроков внедрения этой функции, ясно, что команда сделает всё возможное, чтобы реализовать её к релизу.

Ёнд Мин Чо подчеркнул, что решение о доступности кросс-игры будет зависеть от переговоров с платформами. В любом случае, команда активно работает над этой возможностью, понимая, насколько важна она для игроков по всему миру.

Также в интервью говорилось о соревновательном геймплее, использовании движка Unreal Engine 5 и других амбициозных задач. Всё это показывает — Time Takers — проект, который ставит перед собой большие цели для NCsoft и разработчика Mistil Games.

Планируемый релиз Time Takers — 2026 год, поэтому ещё есть время. Учитывая, что кроссплатформенность стала стандартом для индустрии, вполне вероятно, что Mistil Games внедрит её сразу после запуска.