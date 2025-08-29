В новой геройской королевской битве Time Takers можно победить, даже если вы не слишком хорошо прицеливаетесь

Недавно анонсированный издателем NCSOFT и разработчиком Mistill Games на Gamescom ONL 2025 PvP-шутер от третьего лица - Time Takers, предложит не только выбрать одну сторону боя, где вы либо сражаетесь в ближнем бою, либо используете оружие дальнего боя, а также предоставляет вам полную свободу действий. Главный исполнительный директор студии и директор игры Юнмин Чжо также говорит, что это дает большему количеству игроков шанс на победу, "даже если ваша цель не идеальна".

Трейлер шутера был в большей степени посвящён фантастическому сеттингу, в котором герои, за которых вы играете, происходят из разных уголков времени. Рыцарь из Средневековья сражается бок о бок с обезьяной-астронавтом из будущего и бионическим самураем с безумно мощными роботизированными ногами. Назвать это мешаниной — значит не сказать ничего.

Совсем недавно вышло новое видео от разработчиков с участием Ёнмина Джо, в котором он рассказывает об основных особенностях игры и о том, как командная работа и свобода в разработке собственной стратегии лежат в основе настоящего успеха в Time Takers, ведь вы постоянно соревнуетесь со временем, пытаясь выиграть больше времени на поле боя, чтобы ваш отряд остался последним.

Основная механика Time Takers, ориентированная на командную работу, заключается в том, что вы всегда стараетесь выиграть больше времени для себя и своего отряда, чтобы выжить. Вам постоянно придётся принимать решения, связанные с вашей энергией времени: экономить её, чтобы продержаться дольше, или использовать для зарядки способностей, чтобы быть более агрессивным в каждом матче.

Похоже, это механический способ предотвратить ситуацию, когда в каждом матче слишком много игроков, которые просто выжидают весь матч и пытаются победить, застав врасплох два последних боевых отряда. Эту стратегию вы, конечно, можете использовать, но тогда вы окажетесь в невыгодном положении, так как вам придётся тратить силы на то, чтобы остаться в игре, а не на то, чтобы попытаться её выиграть.

Time Takers создаётся на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает высококачественную графику, захват движения, плавной трансформации лиц и динамичный геймплей. Релиз игры запланирован на 2026 год на ПК и консолях.

Time Takers можно попробовать на игровом тесте, на который скоро начнётся в Steam.