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Time To Wake Up 3-й квартал 2026 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
4 2 оценки

Психологический триллер Time To Wake Up доберётся до PS5 и Xbox Series

butcher69 butcher69

Сюрреалистический триллер Time To Wake Up, ранее заявленный для ПК, получит версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Об этом объявила студия Serafini Productions, представившая игру как необычное путешествие по лабиринту воспоминаний.

По сюжету главный герой оказывается заперт внутри собственного сна и слышит голос загадочного спутника, который предлагает помочь выбраться. Ключевой механикой станут глаза героя: игрок сможет моргать, чтобы менять окружающий мир, сбрасывать и переключать различные элементы, затапливать комнаты и даже переворачивать пространство.

Действие развернётся в сюрреалистических школьных локациях — от тускло освещённых библиотек до необычных игровых площадок и помещений с неожиданными изменениями. Дата выхода Time To Wake Up пока не сообщается.

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