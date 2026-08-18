Психологический триллер Time To Wake Up доберётся до PS5 и Xbox Series

Сюрреалистический триллер Time To Wake Up, ранее заявленный для ПК, получит версии для PlayStation 5 и Xbox Series. Об этом объявила студия Serafini Productions, представившая игру как необычное путешествие по лабиринту воспоминаний.

По сюжету главный герой оказывается заперт внутри собственного сна и слышит голос загадочного спутника, который предлагает помочь выбраться. Ключевой механикой станут глаза героя: игрок сможет моргать, чтобы менять окружающий мир, сбрасывать и переключать различные элементы, затапливать комнаты и даже переворачивать пространство.

Действие развернётся в сюрреалистических школьных локациях — от тускло освещённых библиотек до необычных игровых площадок и помещений с неожиданными изменениями. Дата выхода Time To Wake Up пока не сообщается.