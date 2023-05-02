Почувствуй себя роботом-журналистом - Анонсировано яркое приключение Times & Galaxy ©

Разработчики в лице Copychaser Games совместно с издателем Fellow Traveller анонсировали ролевое приключение под названием Times & Galaxy. Тут игрокам прежде всего предстоит буквально создать свою историю робота-репортера, а затем отправиться на поиски интересных сюжетов для голографической межпланетной газеты.

Пусть киборга начинается с обычного стажера, поэтому нам предстоит найти самые яркие сенсации, путешествуя по планетам, дабы получить признание начальства и жителей разных планет. Авторы подготовили немало событий вроде крушения шаттлов, галактических выставок кошек и даже похорон космических призраков.

Простыми словами, в Times & Galaxy игрок становится неким новостным гуру и репортером, который должен вещать только о самых интересных событиях Солнечной и других систем. Помимо всего прочего, нужно находить интересных личностей и брать у них интервью.

Релиз Times & Galaxy запланирован на 2024 год, однако уже сейчас можно опробовать небольшую демо-версию.