Анонсирован платформер с боковой прокруткой Timespinner 2: Unclothed Dream для консолей и ПК ©

Lunar Ray Games анонсировала платформер с боковой прокруткой Timespinner 2: Unwoven Dreamдля ПК (Steam) и консолей, которые будут анонсированы позже. Дата релиза не была объявлена.

Timespinner 2: Unclothed Dream — это продолжение получившей признание игры Timespinner, которая впервые была выпущена для PlayStation 4, PS Vita и ПК 25 сентября 2018 года, а затем для Xbox One и Switch 4 июня 2019 года.

Отправляйтесь в Морскую Башню, чтобы предотвратить апокалипсис, в этом исследовательском платформере. Аурия, отставной герой войны, просыпается от зловещих волнений катастрофической Несплетенной Мечты. В суматохе ее сын убегает, чтобы доказать, что он тот герой, который может предотвратить надвигающийся крах реальности. Движимая материнской любовью, Аурия отправляется на поиски спасения своего сына только для того, чтобы раскрыть неоспоримые истины, стоящие за пророчествами, и свою ключевую роль в предотвращении необратимого катаклизма.