Энтузиаст выпустил нативный порт TimeSplitters 2 для ПК и macOS на базе статической рекомпиляции

Культовый шутер TimeSplitters 2 2002 года выпуска получил неофициальный нативный порт для персональных компьютеров под управлением Windows и macOS на базе Apple Silicon. Разработчик под псевдонимом phobos665 представил проект split2-recomp, созданный при помощи специализированного инструментария xboxrecomp. В отличие от традиционной эмуляции, данный подход транслирует исходный машинный код консольной версии формата default.xbe в язык C с последующей прямой компиляцией под современные платформы.

Проект предлагает широкий набор графических улучшений и поддержку современных мониторов. За отрисовку отвечает рендерер на базе графического API Vulkan, позволяющий масштабировать внутреннее разрешение вплоть до 8 раз относительно базовых 640 на 480 пикселей. Авторы реализовали честное широкоформатное соотношение сторон 16 на 9 за счет расширения угла обзора камеры вместо простого растягивания картинки, а также полностью переработали интерфейс и меню под актуальные дисплеи.

Игровая логика шутера жестко привязана к тактовой частоте, поэтому базовая симуляция работает при фиксированных 60 кадрах в секунду ради сохранения оригинального темпа геймплея. Для экранов с высокой частотой обновления добавлена функция интерполяции кадров, которая обеспечивает плавность на уровне 120 кадров в секунду и выше без ускорения физики. Дополнительно реализована поддержка технологий переменной частоты обновления G-Sync и FreeSync в полноэкранном режиме без рамок.

Управление адаптировано под современные контроллеры и клавиатуру с возможностью гибкого переназначения кнопок в специальном конфигураторе. В обновлении до версии 0.3 автор проекта также заложил экспериментальную механику обзора с помощью мыши, однако открыто указал на ее текущее состояние.

Экспериментальный обзор мышью находится на очень ранней стадии и пока не рекомендуется к использованию.

- phobos665, создатель проекта

Сетевая составляющая на платформе Windows полностью воспроизводит функционал классического режима System Link. Сессии поддерживают до 16 участников по локальной сети или через интернет благодаря встроенной переадресации портов по протоколу UPnP. При добавлении сетевого ключа оригинальной приставки клиент способен работать в кроссплее с пользователями эмулятора xemu и владельцами консоли Xbox.

Репозиторий проекта не включает в себя файлы самой игры и защищенные авторским правом ассеты. Для создания исполняемого файла требуется оригинальный образ диска европейского или североамериканского региона, из которого скрипт извлекает ресурсы и компилирует нативный клиент непосредственно на компьютере.