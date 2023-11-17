Генеральный директор Embracer не стал опровергать возможность закрытия Free Radical Design

Генеральный директор Embracer Group Ларс Вингефорс не стал опровергать сообщения о том, что студию Timesplitters Free Radical Design ждет закрытие.

Вчера Вингефорс дал интервью в прямом эфире финансового YouTube-канала Direkt Studios на Switch, в ходе которого зрители задавали ему вопросы в чате.

Один из зрителей, художник Nordlight Марсель Марков, спросил Вингефорса: "Что будет с Free Radical Design и Timesplitters?".

Вингефорс ответил:

В целом я могу сказать, что в мире существует множество ситуаций на рабочих местах, которые, возможно, приведут к реструктуризации. Затем необходимо провести переговоры с профсоюзом или предпринять другие юридические меры, чтобы что-то завершить. Этого обсуждения быть не может. Это мой ответ.

На прошлой неделе ВГК сообщила о том, что Free Radical находится под угрозой закрытия владельцем Embracer Group всего через два года после своего основания.

По словам источников, близких к Free Radical Design, сотрудники студии, расположенной в Ноттингеме (Великобритания), были уведомлены о возможности ее закрытия.

В соответствии с требованиями британского трудового законодательства, Plaion - подразделение Embracer, управляющее Free Radical, - обязано провести консультации с сотрудниками в течение как минимум 30 дней перед увольнением, в том числе изучить возможности его избежать.

Таким образом, в зависимости от того, когда сотрудники были проинформированы, остается вероятность того, что студия может остаться открытой, если Embracer получит интерес от третьих лиц, заинтересованных в ее приобретении.

Сокращение рабочих мест в игровой индустрии в 2023 году было широко распространено. В число компаний, в которых в этом году произошли увольнения, входят Xbox Game Studios, Epic Games, Sony Interactive Entertainment, CD Projekt, Unity, Riot Games, Blizzard, Crystal Dynamics, BioWare, Striking Distance, Team17, Frontier Developments и Telltale Games.