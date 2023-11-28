Генеральный директор Embracer подтвердил, что студия Free Radical Design будет закрыта до конца этого года

Студия TimeSplitters под названием Free Radical Design будет закрыта до конца этого года. Об этом в частном порядке сообщил генеральный директор Embracer Ларс Вингефорс (Lars Wingefors).

В начале этого месяца появились новости о том, что Free Radical оказалась под угрозой закрытия спустя всего два года после основания, что стало частью масштабных сокращений в Embracer и принадлежащих ей издательствах.

Хотя Embracer еще не подтвердила публично положение Free Radical, надежные источники издания VGC, что Вингефорс признал в электронном письме компании, что компания, расположенная в Ноттингеме, Великобритания, будет закрыта 11 декабря, после завершения процесса консультаций.

"Сейчас, когда мы проходим процесс консультаций и сталкиваемся с закрытием Free Radical Design 11 декабря 2023 года, я хочу выразить вам благодарность за вашу преданность и замечательную работу, которую вы проделали и продолжаете делать", - написал он.

Это сложное время для всех нас, но особенно для вас, и мы стремимся оказать вам максимальную поддержку в этот переходный период.

В течение последних шести месяцев Embracer проводит "программу реструктуризации", в результате которой некоторые игровые студии были закрыты, а некоторые проекты отменены.

В этом месяце компания подтвердила, что во втором квартале, закончившемся в сентябре, было уволено более 900 сотрудников.

Пока неясно, как повлияет закрытие студии на будущее TimeSplitters, классической серии шутеров от первого лица, для возрождения которой была создана новая Free Radical.

Первая итерация Free Radical Design была образована в 1999 году и занималась разработкой серии TimeSplitters и Second Sight. После разочаровывающего приема Haze и отмененного проекта Star Wars: Battlefront студия обанкротилась в 2008 году.

В мае 2021 года Plaion и ее материнская компания Embracer объявили о создании новой Free Radical Design, в которую вошли основатели Стив Эллис и Дэвид Доак, чтобы "вернуть к жизни" IP TimeSplitters.