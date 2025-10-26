После 12 лет разработки фанатская TimeSplitters Rewind наконец-то получила дату релиза

Фанатский проект TimeSplitters Rewind наконец-то получил дату релиза — 23 ноября. Дата релиза была объявлена ​​после перезапуска сайта проекта, где теперь отображается таймер обратного отсчёта и подробное описание того, чего игроки могут ожидать от бесплатной игры, которая, как утверждается, станет «самой большой видеоигрой с бесплатным контентом в истории». Информации о том, как игроки смогут скачать игру, пока нет, но эти подробности не за горами, учитывая, что до релиза осталось меньше месяца. С выходом Rewind игроки смогут насладиться следующим:

28 карт

Онлайн- и офлайн-сюжетный режим

50 аркадных лиг

32 испытания

91 персонаж

41 оружие

20 аркадных режимов игры

Новый игровой режим — «Командное выбывание»

Обновлённый игровой режим — «Последний рубеж»

Онлайн- и офлайн-аркада с ботами

10 игроков онлайн

Разработчик в Discord-канале игры подтвердил, что полный ремейк сюжета TimeSplitters 1 будет доступен на старте, а работа над другими ремейками кампаний продолжается.

Проект официально стартовал в 2013 году, когда Crytek, тогдашний владелец прав на интеллектуальную собственность, одобрила запуск фанатского проекта. С тех пор он пережил несколько перезагрузок, смену команды и руководства, смену движка и множество других неудач, которые можно назвать адом разработки. На сайте Rewind есть подробный обзор истории проекта.

TimeSplitters, разработанная бывшей студией Rare, Free Radical Design, — это динамичная серия шутеров от первого лица, которая добилась коммерческого и игрового успеха в эпоху PS2 (наряду с оригинальными Xbox и Nintendo GameCube). Серия, включающая три игры: TimeSplitters, TimeSplitters 2 и TimeSplitters: Future Perfect, не выходила с марта 2005 года. TimeSplitters 4 разрабатывалась ещё в 2007 году, но была отменена, когда студия не смогла найти партнёра-издателя и перешла под внешнее управление, что вынудило Crytek взять инициативу в свои руки. Спустя годы Crytek продала права на интеллектуальную собственность компании THQ Nordic (Embracer), которая в 2021 году возродила Free Radical Design с её основателями для разработки новой игры. Однако в итоге проект был закрыт из-за сокращения расходов Embracer.