TimeSplitters Rewind ожила благодаря стараниям энтузиастов и доступна для скачивания всем желающим

Спустя более чем десять лет разработки, часто называемой «производственным адом», амбициозный фанатский долгострой TimeSplitters Rewind наконец добрался до стадии релиза. Команда Cinder Interactive официально выпустила проект в ранний доступ на ПК. В честь этого события разработчики представили специальный трейлер с обзором всех возможностей игры.

TimeSplitters Rewind представляет собой масштабную компиляцию «лучших хитов» оригинальной трилогии. Это не просто разрозненные ремейки, а единая игра, объединяющая контент, атмосферу и механики всех трех классических частей серии. Авторы стремились создать уникальный продукт, который сохраняет дух оригинала, но при этом предлагает новый опыт.

Несмотря на статус раннего доступа, объем контента на старте впечатляет. Игрокам уже доступны:

28 карт;

91 играбельный персонаж;

41 вид оружия;

50 аркадных лиг и 32 испытания;

20 аркадных игровых режимов.

Проект поддерживает мультиплеер до 10 человек, а также включает в себя как оффлайн, так и онлайн версии сюжетного режима. Кроме того, разработчики добавили совершенно новый режим под названием Team Elimination.

Системные требования у TimeSplitters Rewind крайне демократичные: для запуска потребуется процессор уровня Intel Atom C2750 и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 760. Графическая составляющая соответствует духу классики и не требует мощного железа. Скачать игру можно бесплатно прямо с нашего сайта по ссылке выше. Разработчики обещают поддерживать игру регулярными контентными обновлениями на бесплатной основе без каких либо микротранзакций.