Tin Can 30.10.2020
7.5 11 оценок

Симулятор выживания в космосе Tin Can обзавёлся точной датой выхода на Xbox и PlayStation

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monk70
Новости

Компания Klabater сообщила, что Tin Can, захватывающий научно-фантастический симулятор выживания, будет выпущен 27 апреля на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получит отличительную консольную адаптацию с функцией перекрестной покупки.

В Tin Can игроки берут на себя роль астронавта, застрявшего в неисправной космической капсуле, изо всех сил пытающегося остаться в живых и вернуться на Землю. С ограниченными ресурсами и тикающими часами игроки должны использовать свою смекалку и навыки, чтобы ремонтировать корабль, управлять запасом кислорода и перемещаться по коварному космическому мусору. Эти космические монстры, от полей астероидов до туманностей, будут наносить ущерб вашим системам и не дадут вам много времени для дыхания.

Основные характеристики:

  • Разбирайте, меняйте местами и ремонтируйте все, что находится внутри капсулы.
  • Управляйте системами вплоть до каждого отдельного компонента.
  • Управляйте многочисленными системами, каждая из которых имеет свою уникальную функцию и служит для обеспечения вашего выживания. Каждая система взаимосвязана, от генератора кислорода до аварийного освещения.
  • Организуйте более дюжины различных компонентов, каждый из которых имеет свою специфическую функцию и вызывает различные проблемы при повреждении.
  • Испытайте органические сбои благодаря симулированному характеру ресурсов и компонентов внутри игры. Вам придется выяснить, что не так, и вернуться к источнику ошибок.
  • Участвуйте в реалистичном управлении жизненно важными ресурсами, такими как кислород, углекислый газ, температура и радиация. Здесь нет произвольных цифр. Уровни этих ресурсов, необходимых для выживания, основаны на реальной жизни.
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