Симулятор выживания в космосе Tin Can обзавёлся точной датой выхода на Xbox и PlayStation

Компания Klabater сообщила, что Tin Can, захватывающий научно-фантастический симулятор выживания, будет выпущен 27 апреля на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получит отличительную консольную адаптацию с функцией перекрестной покупки.
В Tin Can игроки берут на себя роль астронавта, застрявшего в неисправной космической капсуле, изо всех сил пытающегося остаться в живых и вернуться на Землю. С ограниченными ресурсами и тикающими часами игроки должны использовать свою смекалку и навыки, чтобы ремонтировать корабль, управлять запасом кислорода и перемещаться по коварному космическому мусору. Эти космические монстры, от полей астероидов до туманностей, будут наносить ущерб вашим системам и не дадут вам много времени для дыхания.
Основные характеристики:
- Разбирайте, меняйте местами и ремонтируйте все, что находится внутри капсулы.
- Управляйте системами вплоть до каждого отдельного компонента.
- Управляйте многочисленными системами, каждая из которых имеет свою уникальную функцию и служит для обеспечения вашего выживания. Каждая система взаимосвязана, от генератора кислорода до аварийного освещения.
- Организуйте более дюжины различных компонентов, каждый из которых имеет свою специфическую функцию и вызывает различные проблемы при повреждении.
- Испытайте органические сбои благодаря симулированному характеру ресурсов и компонентов внутри игры. Вам придется выяснить, что не так, и вернуться к источнику ошибок.
- Участвуйте в реалистичном управлении жизненно важными ресурсами, такими как кислород, углекислый газ, температура и радиация. Здесь нет произвольных цифр. Уровни этих ресурсов, необходимых для выживания, основаны на реальной жизни.