Симулятор выживания в космосе Tin Can обзавёлся точной датой выхода на Xbox и PlayStation ©

Компания Klabater сообщила, что Tin Can, захватывающий научно-фантастический симулятор выживания, будет выпущен 27 апреля на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получит отличительную консольную адаптацию с функцией перекрестной покупки.

В Tin Can игроки берут на себя роль астронавта, застрявшего в неисправной космической капсуле, изо всех сил пытающегося остаться в живых и вернуться на Землю. С ограниченными ресурсами и тикающими часами игроки должны использовать свою смекалку и навыки, чтобы ремонтировать корабль, управлять запасом кислорода и перемещаться по коварному космическому мусору. Эти космические монстры, от полей астероидов до туманностей, будут наносить ущерб вашим системам и не дадут вам много времени для дыхания.

Основные характеристики: