Tin Can 30.10.2020
7.5 11 оценок

Симулятор выживания в космосе Tin Can стал доступен на Xbox и PlayStation

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monk70
Новости

Klabater сообщила, что Tin Can, захватывающая научно-фантастическая игра-симулятор выживания, стала доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получила характерную консольную адаптацию с функцией перекрестной покупки.

Tin Can может похвастаться потрясающей графикой и реалистичной физикой, погружая игроков в мир опасностей и азарта. Благодаря захватывающему взаимодействию встречающихся функций и сложному игровому процессу Tin Can обещает стать хитом для консольных игроков всех уровней.

Tin Can ставит игроков на место астронавта, застрявшего в старой спасательной капсуле и пытающегося выжить, несмотря ни на что. С ограниченными ресурсами и изнашивающейся системой игроки должны исследовать, прислушиваться к своему телу и сражаться, чтобы выжить во враждебной и неумолимой среде, полагаясь только на техническое руководство и собственный ум.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
ПетроНепетро

И зачем в неё играть, игра похоже сплошной стресс.

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