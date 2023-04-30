Симулятор выживания в космосе Tin Can стал доступен на Xbox и PlayStation ©

Klabater сообщила, что Tin Can, захватывающая научно-фантастическая игра-симулятор выживания, стала доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и PlayStation 5. Игра получила характерную консольную адаптацию с функцией перекрестной покупки.

Tin Can может похвастаться потрясающей графикой и реалистичной физикой, погружая игроков в мир опасностей и азарта. Благодаря захватывающему взаимодействию встречающихся функций и сложному игровому процессу Tin Can обещает стать хитом для консольных игроков всех уровней.

Tin Can ставит игроков на место астронавта, застрявшего в старой спасательной капсуле и пытающегося выжить, несмотря ни на что. С ограниченными ресурсами и изнашивающейся системой игроки должны исследовать, прислушиваться к своему телу и сражаться, чтобы выжить во враждебной и неумолимой среде, полагаясь только на техническое руководство и собственный ум.