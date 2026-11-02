Tin Coffins показали тактические бои мехов в разрушенных городах

Hexmonger представила демоверсию Tin Coffins — стилизованного под сел-шейдинг roguelite-шутера от третьего лица о боях на мехах. Игра демонстрирует сражения отрядов, разрушенные города, тактические ошибки со смертельными последствиями и процедурную генерацию миссий.

Игрокам отводится роль боевого клона Talon-22, который управляет бронированным мехом и ведёт свою команду против вражеских сил. Противники обходят с флангов, подавляют огнём и удерживают позиции.

После гибели пилота война не заканчивается: на задание отправляется следующий клон. Демоверсия уже доступна в Steam, а полная версия выйдет на PC в декабре 2026 года.