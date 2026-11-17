Студия Goon Squad объявила дату раннего доступа Tinker Islands — приключенческой песочницы о выживании на островах Карибского моря. Игрокам предстоит обустраивать новый дом, добывать ресурсы, улучшать снаряжение и исследовать территории.

В игре можно строить поселение, создавать полезные инструменты и использовать магию в борьбе за выживание на неизведанных островах.

Проходить приключение разрешат в одиночку или вместе с друзьями в кооперативе.

Tinker Islands выйдет в раннем доступе Steam 10 декабря на ПК.