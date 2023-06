Microids представила несколько изданий приключенческой игры Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh ©

В связи с предстоящим выпуском Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh Microids представила два изданий этой приключенческой игры, доступные при запуске. Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh, созданная совместно Tintinimaginatio и разработанная испанской студией Pendulo Studios, ведущим производителем приключенческих игр на протяжении почти 30 лет, будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в ноябре 2023 года.

Ограниченное издание для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и Nintendo Switch будет включать:

Розничная версия игры

Официальный стилбук

Три открытки

Коллекционное издание для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One и Nintendo Switch будет включать:

Розничная версия игры

Официальный стилбук

Три открытки

Блокнот

160-страничный артбук.

Оригинальная фигурка

Погрузитесь в захватывающий мир Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, где знаменитый журналист и его верный спутник Сноуи отправляются в невероятные приключения. Встретив профессора Саркофага во время круиза по Средиземному морю, известный репортер отправляется на поиски гробницы фараона Ких-Осха. Какие темные тайны скрыты в гробнице? От Египта до Индии, пройдя через Аравию, Тинтин и Сноуи в конечном итоге расследуют гигантскую сеть незаконного оборота наркотиков по всему Востоку. Приготовьтесь к захватывающим приключениям по экзотическим землям!

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh предлагает захватывающий опыт в богатой вселенной, наполненной всеми характеристиками, которыми славится Тинтин. Это захватывающее приключение, драгоценное наследие творчества Эрже, переносит игроков в самое сердце таинственного Египта и в другие страны невиданной красоты. Приготовьтесь исследовать чарующие пейзажи, решать сложные головоломки и отправляться в захватывающее дух приключение, в котором множество поворотов и поворотов. Отправляйтесь в это удивительное путешествие и позвольте себе погрузиться в необъятность этой увлекательной вселенной.