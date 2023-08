Новый геймплей занимательной адвенчуры Tintin Reporter: Cigars of the Pharaoh ©

Французская студия Microids обещает в скором времени подарить игровое воплощение знаменитой серии комиксов "Приключения Тинтина". Всегда жизнерадостный репортер Тинтин и его дружелюбный пёс Сноуи отправятся в невероятные приключения в игре под названием Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh. Новый геймплей и первые впечатления журналистов от адвенчеры можно увидеть ниже.

Редактору с портала IGN удалось провести несколько часов в Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh и составить своё первое мнение об игровой интерпретации комиксов. Первое, что похвалил журналист, был визуальный стиль и атмосфера. По его словам, адвенчер в точности повторяет лучшие моменты первоисточника. Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh может похвастаться красочным окружением, яркими персонажами, запоминающимися мини-играми и нетривиальными головоломками, которые потребуют творческого подхода.

После нескольких неудачных попыток адаптировать "Приключения Тинтина" в видеоиграх, Tintin Reporter — Cigars of the Pharaoh имеет все шансы преуспеть в этом. Релиз игры состоится в 2023 году для PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.