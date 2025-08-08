Состоялся релиз уютного симулятора управления Tiny Bookshop

Издатели Skystone Games и 2P Games совместно с разработчиком neoludic games выпустили симпатичный симулятор управления Tiny Bookshop для Nintendo Switch и ПК через Steam. Цена игры — $19,99.

В Tiny Bookshop вы берёте на себя роль владельца небольшой книжной лавки в живописном прибрежном городке Букстонбери. Ваша задача — заполнить магазин книгами разных жанров, подбирать для клиентов идеальные издания и постепенно расширять бизнес.

Особенность игры — глубокая кастомизация: украсьте свою лавку растениями, свечами или другими собранными предметами. Это не только создаст атмосферу, но и повлияет на настроение посетителей и их интересы.

Вас ждут дружелюбные и эксцентричные жители города, каждый со своей историей и предпочтениями. Порекомендуйте им книгу, которая может изменить их жизнь, или просто расширьте их круг чтения. Исследуйте живописные уголки Букстонбери, собирайте уникальные предметы и открывайте тайны города, включая легенды о Святом Букстоне.

Tiny Bookshop — идеальный выбор для тех, кто ищет тёплую, расслабляющую игру с погружением в атмосферу книжного мира и живописной прибрежной жизни.