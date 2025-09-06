Tiny Bookshop разошлась тиражом 300 тысяч копий - разработчики готовят обновления и новый контент

Уютная инди-игра Tiny Bookshop, вышедшая 7 августа на Steam и Nintendo Switch, оказалась настоящим хитом. Разработчики из neoludic games сообщили, что симулятор передвижного книжного магазина продан тиражом более 300 000 копий, а в будущем игроков ждут новые обновления и расширение контента.

Tiny Bookshop быстро завоевала популярность благодаря уютной атмосфере и необычному игровому процессу. Игрокам предлагают оставить прежнюю жизнь и переехать в приморский городок, чтобы управлять собственным книжным магазинчиком на колесах. При этом важно не только продавать книги, но и общаться с жителями, узнавать их истории и помогать им, создавая уникальное повествование.

В благодарность фанатам команда поделилась планами в Discord: ближайшее время разработчики посвятят исправлению ошибок и улучшению стабильности, включая проблемы с сохранениями в Steam Cloud. Также в планах — «необходимые обновления качества жизни», вроде сохранения пользовательских настроек магазина.

Особый интерес вызывает анонс нового контента, о котором пока не раскрывают подробностей. Кроме того, neoludic games продолжает набор в Tiny Bookshop Book Council — группу оплачиваемых книговедов, которые помогают расширять ассортимент книг. На участие уже подано более 700 заявок, но приём продолжается, особенно от специалистов по японскому, китайскому, турецкому и русскому языкам.