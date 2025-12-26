Авторы хоррора Зайчик представили планы по обновлению игры и показали редизайн Ольги

Разработчики популярной отечественной визуальной новеллы Tiny Bunny (Зайчик) опубликовали свежее обращение к фанатам, в котором поделились видением будущего проекта. Представители команды Saikono отметили, что внимательно следили за реакцией сообщества на последние события и заметили разделение аудитории. Одни игроки просили внести правки, в то время как другие настаивали на том, что их все устраивает в текущем виде.

В студии заявили, что горячие споры стали для них ценной обратной связью, поэтому было принято компромиссное решение, которое должно удовлетворить обе стороны конфликта. Авторы намерены создать полностью обновленную версию игры. Этот вариант получит доработанный арт, расширенный сюжет и изменения в геймплее.

При этом оригинальное видение проекта никуда не исчезнет. Первая версия игры получит статус режиссерской и останется доступной в настройках. Пользователи, которые предпочитают старый вариант, смогут в любой момент переключиться на него и игнорировать нововведения. В подтверждение своих слов разработчики продемонстрировали обновленный дизайн повзрослевшей Ольги, сравнив его с версией из Director’s Cut.

В завершение обращения команда объявила о временной приостановке активной работы. Разработчики уходят на новогодние каникулы, чтобы избежать профессионального выгорания после долгого и интенсивного труда. Авторы пообещали вернуться после отдыха с новыми силами и идеями.