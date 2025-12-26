ЧАТ ИГРЫ
Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
7.9 268 оценок

Авторы хоррора Зайчик представили планы по обновлению игры и показали редизайн Ольги

Extor Menoger Extor Menoger

Разработчики популярной отечественной визуальной новеллы Tiny Bunny (Зайчик) опубликовали свежее обращение к фанатам, в котором поделились видением будущего проекта. Представители команды Saikono отметили, что внимательно следили за реакцией сообщества на последние события и заметили разделение аудитории. Одни игроки просили внести правки, в то время как другие настаивали на том, что их все устраивает в текущем виде.

В студии заявили, что горячие споры стали для них ценной обратной связью, поэтому было принято компромиссное решение, которое должно удовлетворить обе стороны конфликта. Авторы намерены создать полностью обновленную версию игры. Этот вариант получит доработанный арт, расширенный сюжет и изменения в геймплее.

При этом оригинальное видение проекта никуда не исчезнет. Первая версия игры получит статус режиссерской и останется доступной в настройках. Пользователи, которые предпочитают старый вариант, смогут в любой момент переключиться на него и игнорировать нововведения. В подтверждение своих слов разработчики продемонстрировали обновленный дизайн повзрослевшей Ольги, сравнив его с версией из Director’s Cut.

В завершение обращения команда объявила о временной приостановке активной работы. Разработчики уходят на новогодние каникулы, чтобы избежать профессионального выгорания после долгого и интенсивного труда. Авторы пообещали вернуться после отдыха с новыми силами и идеями.

Комментарии:  14
maximus388

Повзрослевшая Ольга такой и была, вот мой скрин от 12 декабря

В общем, изображают имитацию бурной деятельности, чтобы прирученные покупатели сильно не бугуртили. Если бы не собирались доить дальше франшизу, то могли послать их нафиг. Все вполне нормально закончилось: есть три арки развития с разными итерациями уровня бреда.
Никакой один новый финал не изменит другие 25. Чтобы свести концы с концами и логично вырулить, придется всю концепцию начиная с третьего эпизода переделывать.

п.с. я так понимаю, они наоборот ее облик целомудренным сделали. Еще и какую-то ерунду придумали с версиями: то есть режиссерская -- это которая сейчас, а потом обычная выйдет, лол.

6
JovialVallin

Ну тут как с кино - режиссерская версия - та, которая была задумано изначально автором.

1
Кей Овальд

Первая версия лучше.
Ну, то есть ещё лет пять будут допиливать настоящий релиз.

2
ant 36436

Из-за размера лучше? )) В новой версии кольцо с пальца исчезло.

jax baron ant 36436

ну правильно не будет кольца всевластия, там же такой бредовый сюжет в 20 концовок.

DamirFelix ant 36436

Не исчезло, а перешло на ее правую руку, присмотрись

WAR1OCKS

Сиськи.........

1
jax baron

c права оля взрослого человека.

1
Aellie

Это че-то из Криминального чтива? Ну типа, помните, Tinybunny its ok. I want to pee.

Игнатий Лапкин

Вот это она прибамбасы откушала😮

BattleEffect

Фансервис подвезли

Gerard Shepard1

Только из за анямэ стилистики не стал играть.

JovialVallin

Если вдруг кто не понял - справа было, слева стало. Хз почему они решили сделать справо на лево...