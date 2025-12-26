Авторы хоррора Зайчик представили планы по обновлению игры и показали редизайн Ольги

Разработчики популярной отечественной визуальной новеллы Tiny Bunny (Зайчик) опубликовали свежее обращение к фанатам, в котором поделились видением будущего проекта. Представители команды Saikono отметили, что внимательно следили за реакцией сообщества на последние события и заметили разделение аудитории. Одни игроки просили внести правки, в то время как другие настаивали на том, что их все устраивает в текущем виде.
В студии заявили, что горячие споры стали для них ценной обратной связью, поэтому было принято компромиссное решение, которое должно удовлетворить обе стороны конфликта. Авторы намерены создать полностью обновленную версию игры. Этот вариант получит доработанный арт, расширенный сюжет и изменения в геймплее.
При этом оригинальное видение проекта никуда не исчезнет. Первая версия игры получит статус режиссерской и останется доступной в настройках. Пользователи, которые предпочитают старый вариант, смогут в любой момент переключиться на него и игнорировать нововведения. В подтверждение своих слов разработчики продемонстрировали обновленный дизайн повзрослевшей Ольги, сравнив его с версией из Director’s Cut.
В завершение обращения команда объявила о временной приостановке активной работы. Разработчики уходят на новогодние каникулы, чтобы избежать профессионального выгорания после долгого и интенсивного труда. Авторы пообещали вернуться после отдыха с новыми силами и идеями.
Повзрослевшая Ольга такой и была, вот мой скрин от 12 декабря
В общем, изображают имитацию бурной деятельности, чтобы прирученные покупатели сильно не бугуртили. Если бы не собирались доить дальше франшизу, то могли послать их нафиг. Все вполне нормально закончилось: есть три арки развития с разными итерациями уровня бреда.
Никакой один новый финал не изменит другие 25. Чтобы свести концы с концами и логично вырулить, придется всю концепцию начиная с третьего эпизода переделывать.
п.с. я так понимаю, они наоборот ее облик целомудренным сделали. Еще и какую-то ерунду придумали с версиями: то есть режиссерская -- это которая сейчас, а потом обычная выйдет, лол.
Ну тут как с кино - режиссерская версия - та, которая была задумано изначально автором.
Первая версия лучше.
Ну, то есть ещё лет пять будут допиливать настоящий релиз.
Из-за размера лучше? )) В новой версии кольцо с пальца исчезло.
ну правильно не будет кольца всевластия, там же такой бредовый сюжет в 20 концовок.
Не исчезло, а перешло на ее правую руку, присмотрись
Сиськи.........
c права оля взрослого человека.
Это че-то из Криминального чтива? Ну типа, помните, Tinybunny its ok. I want to pee.
Вот это она прибамбасы откушала😮
Фансервис подвезли
Только из за анямэ стилистики не стал играть.
Если вдруг кто не понял - справа было, слева стало. Хз почему они решили сделать справо на лево...