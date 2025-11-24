Game Art Pioneers и biblioteka aromatov представили коллекцию ароматов по мотивам "Зайчика"

Game Art Pioneers совместно с biblioteka aromatov объявили о выпуске лимитированной парфюмерной коллекции, приуроченной к скорому выходу пятого, заключительного эпизода визуальной новеллы «Зайчик». В линейку вошли ароматы, посвящённые главным героям — Антону Петрову, Полине Морозовой и Алисе, а также эксклюзивный бокс из пяти мини-версий, включающий образы Хозяина леса и Ромки.
Каждый аромат раскрывает характер персонажа и атмосферу ключевых сцен истории.
- Антон — смесь запахов видеокассет, старых книг, Turbo и фломастеров.
- Полина — сочетание ежевики и красного дерева, хранящее воспоминания о детстве.
- Алиса — яркий цитрусовый взрыв с оттенком праздничного хаоса.
- Хозяин леса — холодная тьма и дыхание древних сил.
- Ромка — дерзкий аромат с металлической нотой и болью прошлого.
Глеб Кадомцев, директор по развитию Game Art Pioneers, говоря о коллаборации:
В Зайчике особое внимание уделяется описанию ароматов главных героев, в связи с чем мы подумали, что стоит попытаться воссоздать их в реальной жизни, не ограничиваясь лишь теми запахами, которые описаны в игре. Вместе с biblioteka aromatov мы постарались через ароматы воссоздать ту атмосферу, которую ощущает игрок в разных главах и моментах. Надеюсь, нам это удалось.
Старт продаж уже состоится. Приобрести ароматы можно на сайте biblioteka.shop.
Визуальная новелла «Зайчик», созданная художником Saikono, разрабатывается с 2021 года. Сейчас игрокам доступны четыре эпизода, а финальный пятый выйдет 5 декабря 2025 года, завершив историю.
Для тех кто мечтал занюхать Бяшу!
Что за ересь?
Освежитель для туалета?
Если подарить кому парфюм с ароматом козла... реакция может быть резкой.
Кто знает из каких именно местов тела будут взяты запахи?
О таком приличные люди не говорят в публичных местах :D