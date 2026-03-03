Геймдиректор Tiny Bunny рассказал о ходе крупного «ребилда» хоррор-новеллы. По его словам, Saikono вместе с новым сценаристом уже внесли серьёзные правки в первый эпизод. Сюжет стал более логичным: теперь важные детали нельзя будет случайно пропустить из-за выбранных реплик или решений — ключевая информация станет доступна всем игрокам.

Обновлённая версия получит новые сцены и диалоги, дополнительные предметы для изучения и расширенный лор. Разработчики также добавят свежие арты и точечно переработают режиссуру и текст, улучшив подачу истории.

Все изменения станут доступны только после выхода ребилда. При этом авторы подчёркивают, что работы ещё много, а все пять переработанных глав планируется выпустить одновременно. С каждым эпизодом отличий от текущей версии будет всё больше, а ранее раскритикованный пятый эпизод обещают переделать полностью.