Игроки раскритиковали 5-эпизод Зайчика. У игры смешанные отзывы

Игроки разочаровались финальным эпизодом. Финал должен был ответить на основные вопросы сюжета о пропадающих детях в окружённом лесом посёлке и шестикласснике Антоне, оказавшемся втянутым в цепь пугающих событий. Разработчики обещали шокирующие повороты и 20 вариантов концовок.

Однако ожидания многих игроков оказались подорваны — сразу после релиза в Steam появились жалобы на то, что финальная часть выглядит противоречиво и не оправдывает трёхлетней паузы. Пользователи жалуются на разрушенную атмосферу, нелогичный сюжет, сырость контента и, главное, пустые концовки, которые перечёркивают эмоциональный фундамент предыдущих глав. Фанаты жалуются, что выборы из прошлых эпизодов почти ничего не значат, а финальные развязки противоречат друг другу и лору игры.

Особенно много критики досталось структуре финала — игроки пишут, что вместо нескольких больших, проработанных концовок разработчики сделали множество коротких обрывков, которые не образуют целостного завершения истории. «Получил пустые серые монотонные одинаковые концовки которые не тронули абсолютно», — отметил один из пользователей Steam.