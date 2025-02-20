Композитор российского хоррора "Зайчик" шантажирует Куплинова и авторов игры

Создатель музыки требует от разработчиков миллионы долларов за использование своих треков
В социальных сетях набирает обороты крупный скандал среди российских разработчиков. Авторы отечественного хоррора «Зайчик» опубликовали длинный пост и заявили, что композитор игры шантажирует и вымогает $13 млн за использование своей музыки.
Авторы игры «Зайчик»: Только что Дмитрий Петякин [композитор игры] заблокировал самое популярное видео на канале Куплинова по «Зайчику» и еще десятки, а может уже сотни других видео. Хотя раньше писал, что трогать фанатов он не будет.
Разработчики пояснили, что конкретно случилось: авторы выкупили треки у композитора и оплатили его гонорар. Но спустя несколько лет и на волне популярности «Зайчика» Дмитрий Петякин вернулся с претензией.
Авторы игры «Зайчик»: Петякин является мошенником, так как продал нам мелодии, заключил договор о бессрочном владении музыкой, а спустя пять лет, когда мы раскрутили проект и стали популярными, вернулся и начал требовать 13 млн! Сперва рублей, теперь долларов. Якобы по закону нельзя владеть музыкой бессрочно.
У композитора свое мнение на этот счет. Дмитрий Петякин уверен, что у разработчиков игры нет никаких прав на владение его музыкой, а сами создатели хоррора присвоили все лавры себе. Без саундтрека «Зайчик» не имел бы такой успех, поэтому аферисты в глазах композитора — создатели игры. Можно предположить, что выбранная валюта в виде долларов не случайна: Дмитрий Петякин активно рассказывал, что сотрудничает с правительством США.
Дмитрий Петякин, композитор игры «Зайчик»: Оба разработчика — двое аферистов. Я подам на них иск за диффамацию [распространение ложных сведений]. Но если Булаев [автор игры] напишет, что те темы, за которые его хвалят, мои, то у меня претензий не будет.
Под горячую руку попал и популярный российский стример Дмитрий Куплинов. Он проходил «Зайчика» и выложил видео по игре на YouTube, собравшее 15 млн просмотров. Стример удалил контент во избежание скандала, но посоветовал не иметь никаких дел с композитором игры.
Дмитрий Куплинов, стример: Я не хочу рисковать даже временным баном канала, пока будут идти все эти разбирательства и суды. Так что выводы по поводу этого человека делайте сами, но я с таким никогда бы в жизни не стал никак работать, такие дела.
Стоит упомянуть, что в отношении хоррора поступали заявления в Следственный комитет РФ. Игру обвинили в пропаганде детской порнографии. Но ведомство отклонило жалобы.
Разработчики «Зайчика» заявили, что не ведут «дел с террористами», но готовы публично выслушать претензии композитора. Во избежание дальнейших судебных разбирательств авторы хоррора заменили всю музыку в игре на другую.
Пан Сапковский аплодирует стоя.
Клоун
Идеальный пример жадности. Хотя треки в игре отличные, почему нельзя радоваться успехам и на их фоне раскручиваться?
Видимо у автора проблемы с головой и он хочет чтобы с ним больше никто, и никогда не сотрудничал
если составлять нормально договоры, то ни у кого и никогда не будет проблем.
Нет в игре никакой детской порнографии, жаль СК РФ, который вместо реальной работы вынужден рассматривать доносы от нездоровых людей. Куплинову не повезло: скорей всего, даже кинутый страйк сняли бы по апелляции от правообладателей, раз уж музыку они покупали и договор есть, но рисковать не хочется и нервы дороже. Ну, может из вредности залить стрим на rutube - болт там клали на жалобы и авторские права. Разработчикам - сочувствие: угораздило связаться с неадекватом. Еще могу понять, хоть и не одобряю, финансовые претензии того же Сапковского к The Witcher - он автор и героя, и всей вселенной. Но когда внезапно опухает никому не известный автор скольки там? - 15% музыки из инди-игры - ничем, кроме как воспалением мозга, это не объяснить. Игра стала популярной вовсе не из-за музыки. Интересно, как бы отреагировали на это в суде? Сомневаюсь, что захотели бы устраивать прецедент, согласно которому бессрочный договор на владение музыкой, оказывается, не бессрочный, и таким образом тысячи продюсеров, артистов, правообладателей саундтреков в кино, оказывается, потратили деньги зря, если жадные композиторы захотят вернуть права назад. Но и без суда такое поведение композитора - это выстрел себе же в ногу: ему бы благодарить студию за раскрутку, а он что сделал? - добился того, что его музыки больше нет в игре, и что другие студии теперь просто не будут иметь с ним дела. А разработчики "Зайчика" теперь могут кидать страйки самому композитору, если он захочет где-то использовать образы из игры. С "Зайчиком" он больше никаким образом не связан.
Вроде не весна, а у шизофреников уже обострение…
И к чему ты это отметил?
Стоит упомянуть что я сегодня посрал отменно под phonk.
axaxaxa
У Деда видимо биполярка такой бред нести ужас что сказать клоун и есть клоун,разработчикам сил и терпения!
Да там "композитор" - типичный солевой шиз с обострением, санитаров пора вызывать. Вроде того фрика, что собирался судиться с разработчиками GTA из-за использования якобы его образа с татутировками. Пишут, что еще и сваливший - ну так потому и тявкает из-за бугра, что остатками мозга понимает: в российском суде ему ничего не светит, только страйки кидать и остается. Написал пару композиций, даже не весь саунд игры, и думает, что прославился. Разрабам сил. Правильно сделали, что в обновлении убрали его музыку - пусть подавится. Еще и нервы тратить на такую дрянь.
Так ему и там ничего не светит по сути. Но задолбать как муха все-же может. Мухи бывают очень назойлывыми, хоть и безобидны.
P.S. Похож на бомжа с переулка. Что рожа, что одежда. Просто лол.
И чего он добьется? Кроме негатива и ненависти в свой адрес? Всегда смешат такие люди, сначало продают свое якобы второсортное творчество за банку дошика, а как их творчество находит отклик, так сразу за дивидентами бегут... Раньше башкой надо было думать! Хотя и сейчас не думает, мог бы на этом хайпе еще треков написать и продать, но нет. Лучше же по судиться за старое, за которое и не факт что уже денег еще насыпят. А вот минус к карме он 100% получит.
Вот Куплинова он зря шантажирует ему это очень аукнется.
видать деньги кончились, а когда понял что игра успешная и ценник за свою музыку попросил маленькую, решил срубить еще бабла, я даже знаю какой национальности композитор))
Ну и чего авторам Зайчика переживать, если у них договор есть с композитором.
Не в защиту этого типа, но договор не 100% гарантия защиты. Он может быть неверно составлен, не соответствовать реальным законам и т.д.. Договор легко можно обжаловать. Так что если там что не так, то придется открывать кошельки.
В любом случае он его подписал, если у него были претензии по договору он в суд мог пойти. Но он просто развел цирк.
а кому больше нужен суд? Тут точно и не скажешь. Они могут либо откупиться, либо испортить репутацию игровой компании и начать судится со своим композитором или чел которому нечего терять и больной на всю бошку, просто хайпит и может по судам хоть всю жизнь бегать.
Сам факт того, что он заявляет требования после прошествии длительного срока развалит любое исковое заявление. Да и чтобы на что-то претендовать, нужно сначала доказать право владения этим, а потом аргументировать сумму заявленных требований. Зная наши суды, даже если у него патент на композиции будет, ему присудят пару десятков тысяч на опохмел.
В СНГ деловая репутация рубля не стоит. А для инди-компании, в игровой индустрии - это вообще смешно.
Петякин я так понимаю звезду поймал или ставит себя на один уровень с именитыми композиторами типа Ханца Зиммера раз просит такие деньги.))) Жадность до добра никогда не доводила. Только вот я не пойму причём здесь Куплинов и шантаж его? Он просто прошёл игру и никак не участвует в дрязгах между авторами и композитором. Если надо он просто удалит видео с прохождением игры и взятки гладки.
Это скрытая реклама зайчика? Просто первый раз слышу про этот мегауспешный зайчик. :)
То что ты не знаешь о вещах, это не проблема вещей, это твоя проблема.
Пиар кампания мусорной игры. Вы никогда бы не узнали об этой хрени без этой новости.
Рашн бизнес. было такое же пару лет назад с российским филиалом SCP. читаешь и охреневаешь, какие оборзевшие бывают люди.
сделали кал и терь судяцца все xD чуваку обидно что музон его в гвнине сыграл , тут все логично