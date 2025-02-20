Композитор российского хоррора "Зайчик" шантажирует Куплинова и авторов игры

Создатель музыки требует от разработчиков миллионы долларов за использование своих треков

В социальных сетях набирает обороты крупный скандал среди российских разработчиков. Авторы отечественного хоррора «Зайчик» опубликовали длинный пост и заявили, что композитор игры шантажирует и вымогает $13 млн за использование своей музыки.

Авторы игры «Зайчик»: Только что Дмитрий Петякин [композитор игры] заблокировал самое популярное видео на канале Куплинова по «Зайчику» и еще десятки, а может уже сотни других видео. Хотя раньше писал, что трогать фанатов он не будет.

Разработчики пояснили, что конкретно случилось: авторы выкупили треки у композитора и оплатили его гонорар. Но спустя несколько лет и на волне популярности «Зайчика» Дмитрий Петякин вернулся с претензией.

Авторы игры «Зайчик»: Петякин является мошенником, так как продал нам мелодии, заключил договор о бессрочном владении музыкой, а спустя пять лет, когда мы раскрутили проект и стали популярными, вернулся и начал требовать 13 млн! Сперва рублей, теперь долларов. Якобы по закону нельзя владеть музыкой бессрочно.

У композитора свое мнение на этот счет. Дмитрий Петякин уверен, что у разработчиков игры нет никаких прав на владение его музыкой, а сами создатели хоррора присвоили все лавры себе. Без саундтрека «Зайчик» не имел бы такой успех, поэтому аферисты в глазах композитора — создатели игры. Можно предположить, что выбранная валюта в виде долларов не случайна: Дмитрий Петякин активно рассказывал, что сотрудничает с правительством США.

Дмитрий Петякин, композитор игры «Зайчик»: Оба разработчика — двое аферистов. Я подам на них иск за диффамацию [распространение ложных сведений]. Но если Булаев [автор игры] напишет, что те темы, за которые его хвалят, мои, то у меня претензий не будет.

Под горячую руку попал и популярный российский стример Дмитрий Куплинов. Он проходил «Зайчика» и выложил видео по игре на YouTube, собравшее 15 млн просмотров. Стример удалил контент во избежание скандала, но посоветовал не иметь никаких дел с композитором игры.

Дмитрий Куплинов, стример: Я не хочу рисковать даже временным баном канала, пока будут идти все эти разбирательства и суды. Так что выводы по поводу этого человека делайте сами, но я с таким никогда бы в жизни не стал никак работать, такие дела.

Стоит упомянуть, что в отношении хоррора поступали заявления в Следственный комитет РФ. Игру обвинили в пропаганде детской порнографии. Но ведомство отклонило жалобы.

Разработчики «Зайчика» заявили, что не ведут «дел с террористами», но готовы публично выслушать претензии композитора. Во избежание дальнейших судебных разбирательств авторы хоррора заменили всю музыку в игре на другую.