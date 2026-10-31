Лиса Алиса из "Зайчика" появилась на банках холодного чая - представлена необычная коллаборация

Производитель напитков «Степь и Ветер» совместно с Game Art Pioneers выпустил лимитированную серию холодного чая по мотивам популярной визуальной новеллы Tiny Bunny («Зайчик»). Для коллаборации придумали специальный вкус, а банки украсили изображением одного из самых узнаваемых персонажей игры.

Поклонники хоррор-новеллы «Зайчик» (Tiny Bunny) теперь смогут встретить знакомых персонажей не только на экране. Компания «Степь и Ветер» при участии Game Art Pioneers представила ограниченную серию холодного чая, посвящённую игре, созданной разработчиком Saikono.

Специально для коллаборации подготовили необычное сочетание — Шу Пуэр с вишней и виноградом. Дизайн банки также отсылает к атмосфере Tiny Bunny: на этикетке изображён заснеженный лес, а центральное место занимает лиса Алиса, один из самых узнаваемых персонажей истории.

Первыми попробовать и приобрести тематический напиток смогут посетители Московской международной недели видеоигр, которая проходит с 30 октября по 1 ноября в Сколково.

Впрочем, ехать на мероприятие необязательно: лимитированный чай по мотивам «Зайчика» также доступен на маркетплейсах. Тираж серии и сроки её продажи пока не уточняются.