"Мне нужны мои полтора процента": автор музыки к "Зайчику" прокомментировал конфликт с создателями игры

Вокруг российской визуальной новеллы «Зайчик» продолжает разгораться скандал. Бывший композитор игры Дмитрий Петякин, который до этого начал блокировать видео с прохождениями на YouTube, заявил, что разработчики не имеют прав на его музыку. По его словам, они просто заплатили за работу, но не получили авторские права на треки. Теперь он хочет 1,5% с продаж игры:

«Те чеки, что гуляют по сети, это чеки на оплату работы, но не на передачу авторских прав, ибо Сайконо зажал денег на юриста и склепал всё сам», — объясняет Петякин.

Он приводит наглядное сравнение:

«Представьте, вы наняли каменщика, он построил вам стену, но строитель стены — он, автор — он. Здесь всё то же самое. Но прав на стену, строитель не передавал».

После отказа разработчиков Петякин начал блокировать на YouTube все видео, где звучит его музыка из игры. Под раздачу первым попал известный блогер Дмитрий Куплинов, которому пришлось удалить все ролики по «Зайчику».

«Один вопрос — если ваш Куплинов так крут, чего видео-то снёс? Прав то у Сая нет. Личку не закрываю, вдруг Сай (ВНЕЗАПНО!) подаст аппеляцию на YouTube, чего ещё не подал-то, если все права у него?»

Так прокомментировал ситуацию Петякин, добавив, что «будет банить всё, где есть его треки».

Создатели игры, Антон Старцев (Saikono Joker) и Евгений Сокарёв, выступили с ответным заявлением. По их словам, Петякин не только блокирует видео, но и угрожает им и их друзьям, из-за чего команда не может спокойно работать над новым эпизодом. Но при этом добавили, что вся музыка Петякина заменена. Так что можно играть и снимать ролики по Зайчику, их не удалят.

Кстати, другой композитор «Зайчика», Никита Крюков, встал на защиту разработчиков:

«С Сайконо я познакомился в 2019 году и тогда же попал в проект будучи совсем новичком, сделал несколько треков, пара из которых стали узнаваемыми и популярными (тема Бяши как яркий пример). Проект рос, мой скилл тоже рос, Сайконо продолжал давать мне задания и совсем не обижал финансово.»