"Мне нужны мои полтора процента": автор музыки к "Зайчику" прокомментировал конфликт с создателями игры

Вокруг российской визуальной новеллы «Зайчик» продолжает разгораться скандал. Бывший композитор игры Дмитрий Петякин, который до этого начал блокировать видео с прохождениями на YouTube, заявил, что разработчики не имеют прав на его музыку. По его словам, они просто заплатили за работу, но не получили авторские права на треки. Теперь он хочет 1,5% с продаж игры:
«Те чеки, что гуляют по сети, это чеки на оплату работы, но не на передачу авторских прав, ибо Сайконо зажал денег на юриста и склепал всё сам», — объясняет Петякин.
Он приводит наглядное сравнение:
«Представьте, вы наняли каменщика, он построил вам стену, но строитель стены — он, автор — он. Здесь всё то же самое. Но прав на стену, строитель не передавал».
После отказа разработчиков Петякин начал блокировать на YouTube все видео, где звучит его музыка из игры. Под раздачу первым попал известный блогер Дмитрий Куплинов, которому пришлось удалить все ролики по «Зайчику».
«Один вопрос — если ваш Куплинов так крут, чего видео-то снёс? Прав то у Сая нет. Личку не закрываю, вдруг Сай (ВНЕЗАПНО!) подаст аппеляцию на YouTube, чего ещё не подал-то, если все права у него?»
Так прокомментировал ситуацию Петякин, добавив, что «будет банить всё, где есть его треки».
Создатели игры, Антон Старцев (Saikono Joker) и Евгений Сокарёв, выступили с ответным заявлением. По их словам, Петякин не только блокирует видео, но и угрожает им и их друзьям, из-за чего команда не может спокойно работать над новым эпизодом. Но при этом добавили, что вся музыка Петякина заменена. Так что можно играть и снимать ролики по Зайчику, их не удалят.
Кстати, другой композитор «Зайчика», Никита Крюков, встал на защиту разработчиков:
«С Сайконо я познакомился в 2019 году и тогда же попал в проект будучи совсем новичком, сделал несколько треков, пара из которых стали узнаваемыми и популярными (тема Бяши как яркий пример). Проект рос, мой скилл тоже рос, Сайконо продолжал давать мне задания и совсем не обижал финансово.»
Петякин шиз какой то, тогда требовал одну сумму, сегодня другую, завтра х2 будет требовать
С каменщиком странный пример какой то
Надеюсь он нихрена не получит
Пока игра не взлетела она даже не заикался об 1.5% процента
Да с каменщиком это вообще шиза, по его логике сейчас тебе в квартиру может прийти строитель, который твою стену положил и заявить на нее права, ну это полная дурка...
Это Сапковский, просто в Польше его затролили, вот он перебрался в Россию и сменил фамилию)
«Представьте, вы наняли каменщика, он построил вам стену, но строитель стены — он, автор — он. Здесь всё то же самое. Но прав на стену, строитель не передавал
он хоть понимает что его рот несет?
Вот я тоже прочитал этот пример и дико поржал, как чел сам же у себя и обосрался)
Хм, тогда следуя этой логике, у него можно влегкую отжать квартиру)) Надо поискать его адрес.
Вылитый Свадильфари
Сколько же заработала эта игра, если для него 1,5% - это 13 миллионов долларов. При ее цене это 866 миллионов чистой прибыли, 173 миллиона проданных копий.
GTA впору напрячься.
Конченый жадный шиз, если бы игра не сыскала популярности сидел бы на жопе ровно и не вонял, а раз такое дело, надо страйки всем кидать, предлагаю ему страйки кидать везде, где только можно, во всех соц.сетях и платформах, пусть получает свои 1,5% славы. Если так подумать, то большая часть домов принадлежит разнорабочим из средней азии. Маразм крепчает, пример с каменщиком воняет, кто то забыл таблетки выпить.
Конченый тип
Только что подтвердил, что ему оплатили работу, а значит это выполнение какой-либо услуги, при который авторское право композитору в принципе не присуждается))))
Хотя, блин, если это все проходило без юристов, по закону он не передавал и не выполнял каких-либо услуг. Только тут он сам об этом написал и я уже не знаю даже.
Есть хорошо разбирающиеся в этом моменте люди? Он из-за этих слов, может лишиться авторских прав в пользу разрабов игры?
По своим знаниям могу сказать, что с суде его послать должны, но как на деле - я хз
это ещё один Сапковский, но без польского законодательства?
Да вы гляньте на его внешку, видно же что у Димки психические отклонения. С такими обычно долго беседуют врачи и назначают продолжительный курс лечения, а не выплачивают 13 млн долларов))
Жаль, что нельзя безнаказанно просто пристрелить эту падаль композитора!
охерел что ли?
с гта тоже так было. Актеры за три копейки делали озвучку, а потом видели сколько игра поднимала бобуленских и бежали потом крыть хуями рокстар
>они просто заплатили за работу, но не получили авторские права на треки. Теперь он хочет 1,5% с продаж игры
То, о чем изначально договаривались, ему заплатили, какие еще проценты? В суде ему тоже самое и сказали. Теперь он, с горящей пятой точкой, видосики простых стримеров игры из-за своего музла страйкует. У человека кукуха от жадности полетела.
Вспомни автора Ведьмака, и за сколько он продал его. А потом когда студия заработала мешки с деньгами, его жаба задавила. И он пошёл к ним, дабы отстегнули. Не этот жадюга первый, и не он последний. Проблема в том, что надо грамотно составлять юр.договора, чтобы в случае чего - Послать всех далеко и надолго, где света нет.
Уже были ролики разборы этого случая, там свои тонкости юридические, по передачи прав ведьмака. Да и он на лечение сына, а не из жадности пытался отсудить.
Много шума из ничего. Есть правоохранительные органы, есть суд, действуйте.
Аффторы бы лучше сконцентрировались на разработке последнего эпизода.
Уже все сроки просрочили и, вероятно, до осени можно не ждать.
Выпускают там какие-то припарки в стим, чтоб их проект не маркировали, как заброшенный.
если в договоре было указано что он передает правообладание своим творением тогда он в пролете, если ж такого пункта не было то по сути имеет право требовать бабки за использование его музыки вне проекта
Кризис среднего возраста
Ну, то, что он видео блокировать начал массово, причём даже тех, кто вообще к разработке не относится, с головой выдаёт в нём жадного ахреневшего мудака.
😂😂😂 // Артём Савельев
Напоминает Сапковского и его Ведьмака. Когда продал за несколько грошей права на Ведьмака, а потом, когда игра стала популярна, понял что упустил лакомый кусок прибыли и начал ныть, вставляя палки разработчикам игры, во все места, куда мог дотянуться. В итоге остался ни с чем.
Жаль что есть такие недальновидные и крайне узколобые люди. Надеюсь разработчики игры выиграют суд и этот "композитор" будет выплачивать им до конца жизни деньги за моральный ущерб и потерю потенциальной прибыли за задержку разработки проекта.
видимо, петякин думает, что музыка растет на деревьях, а композиторы просто собирают ее в корзинку. и разрабы такие, типа, собрали корзинку музыки, а петякин такой: "стоп, это моя корзинка!". "личку не закрываю, вдруг сай подаст апелляцию". ой, как великодушно! прям рыцарь печального образа, ждущий битвы, которой не будет. сам же все заблокировал, а теперь ждет апелляции.
Он каменщик, работает три дня.
Договор надо смотреть, если он был. Если был, и там прописано как и для чего он работу делал, то история с каменщиком может перевернуться. Представьте, что к вам стройбатовцы придут (а в СССР дома они строили чаще всего) и скажут: "Ну, мы построили, но прав не передали, так что квартира наша!" :)
кстати, музыка - полностью бесполезное изобретение человечества. убери музыку - человечество ничего не потеряет. при этом музыканты - одни из самых высокомерных людей на планете, считающих себя элитой. я сам играю на электрогитаре и такого количества занудных и чванливых скуфов нет больше нигде. а если музыкоделу удалось добиться некоторой популярности, то все, он - звезда. и этот чел перепутал голову с барабанной палочкой в мире, где в сутки только на главных площадках появляется до 10 тыс новых треков.
Да да конечно чушь не неси
интерес к игрульке упал(если он был вообще) "нам нужен скандал чтобы привлечь к игре хоть кого ни будь"
Да пиаром попахивает, продажи какой-то там визуальной новеллы вверх взлетят только (у девушки помню смотрел в гостях, ну художники талантливые, а диалоги дворовые разборки напоминают с примесью фурри)