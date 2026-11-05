На Comic Con Игромир представят аниме по визуальной новелле "Зайчик"

На фестивале Comic Con Игромир состоится презентация аниме-адаптации по мотивам популярной визуальной новеллы «Зайчик». Мероприятие пройдёт в субботу, 5 декабря, на главной сцене.

Презентацию проведёт сам создатель игры — Saikono. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви он расскажет о производстве аниме и поделится эксклюзивными материалами. У посетителей фестиваля будет шанс первыми увидеть, как любимая новелла воплощается в новом формате.

«Зайчик» — это фолк-хоррор, действие которого разворачивается в глухом таёжном посёлке. Игра стала настоящим хитом и получила широкую известность в сети благодаря необычной атмосфере и запоминающимся персонажам.

Comic Con Игромир пройдёт с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре.