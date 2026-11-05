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Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
7.8 337 оценок

На Comic Con Игромир представят аниме по визуальной новелле "Зайчик"

RedDay13 RedDay13

На фестивале Comic Con Игромир состоится презентация аниме-адаптации по мотивам популярной визуальной новеллы «Зайчик». Мероприятие пройдёт в субботу, 5 декабря, на главной сцене.

Презентацию проведёт сам создатель игры — Saikono. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви он расскажет о производстве аниме и поделится эксклюзивными материалами. У посетителей фестиваля будет шанс первыми увидеть, как любимая новелла воплощается в новом формате.

Популярная новелла Зайчик получит аниме-экранизацию

«Зайчик» — это фолк-хоррор, действие которого разворачивается в глухом таёжном посёлке. Игра стала настоящим хитом и получила широкую известность в сети благодаря необычной атмосфере и запоминающимся персонажам.

Comic Con Игромир пройдёт с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре.

Кино и сериалы 2
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
BattleEffect
Игра стала настоящим хитом

хитово в конце обделалась

6
razrushitel1

Может хоть там объяснят что курил разраб и что за ересь там начала твориться в конце))) и что это будет одна линия, без развилок которые немного объясняли бы сюжет, и добавляли хоррора и жестких кровавых сцен, или герой как Резеро просто будет откатываться назад? с последним вариантом кстати можно много всякого наворотить))