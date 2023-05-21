Нелинейная визуальная хоррор-новелла Tiny Bunny от отечественных разработчиков получила дату выхода четвёртого эпизода ©

Имеющая "крайне положительные" отзывы в Steam атмосферная визуальная новелла Tiny Bunny обзавелась датой релиза четвёртого, предпоследнего эпизода - 31 мая 2023 года. Разработчики огласили дату, показав достаточно специфический, даже можно сказать, артхаусный ролик.

Проект, представляющий из себя мрачную новеллу с глубоким сюжетом, на данный момент находится в раннем доступе. Как заявляют создатели, полноценный релиз будет содержать 5 эпизодов на выходе. На прохождение финальной версии должно уйти около 10 часов. Игра может похвастаться стильным графическим оформлением (в чёрно-белой гамме), увлекательной и пугающей историей, а также "пробирающим до костей" музыкальным сопровождением.