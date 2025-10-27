Пятый эпизод новеллы "Зайчик" выйдет 5 декабря

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» официально объявили дату выхода пятого эпизода — 5 декабря.
Игроков ждёт продолжение мрачной и трогательной истории, в которой переплетаются страх, тайны и сильные эмоции. Создатели обещают, что новый эпизод станет одним из самых напряжённых и эмоциональных во всей новелле, приблизив сюжет к долгожданной кульминации.
После релиза цена на игру повысится, поэтому сейчас самое время пополнить свою коллекцию и подготовиться к новому витку событий.
Твиттерские нитакусики будут рады
А ПГ нетакусики не рады=(
О скандале с бывшим композитором игры ты, конечно же, решил умолчать.
Мде, 3 года прошло с того момента как я ее купил и ожидал последний эпизод, честно говоря давно перегорел этим ожиданием.
Наконец токи узнаю, чем вся эта история закончится.