Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
8.1 235 оценок

Пятый эпизод новеллы "Зайчик" выйдет 5 декабря

RedDay13 RedDay13

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» официально объявили дату выхода пятого эпизода — 5 декабря.

Игроков ждёт продолжение мрачной и трогательной истории, в которой переплетаются страх, тайны и сильные эмоции. Создатели обещают, что новый эпизод станет одним из самых напряжённых и эмоциональных во всей новелле, приблизив сюжет к долгожданной кульминации.

После релиза цена на игру повысится, поэтому сейчас самое время пополнить свою коллекцию и подготовиться к новому витку событий.

Комментарии:  5
Александр Назарко

Твиттерские нитакусики будут рады

7
OSTTDK

А ПГ нетакусики не рады=(

3
Tiger Goose OSTTDK

О скандале с бывшим композитором игры ты, конечно же, решил умолчать.

3
Just-a-your-King

Мде, 3 года прошло с того момента как я ее купил и ожидал последний эпизод, честно говоря давно перегорел этим ожиданием.

2
ZeroMA777

Наконец токи узнаю, чем вся эта история закончится.

1