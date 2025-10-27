Пятый эпизод новеллы "Зайчик" выйдет 5 декабря

Разработчики визуальной новеллы «Зайчик» официально объявили дату выхода пятого эпизода — 5 декабря.

Игроков ждёт продолжение мрачной и трогательной истории, в которой переплетаются страх, тайны и сильные эмоции. Создатели обещают, что новый эпизод станет одним из самых напряжённых и эмоциональных во всей новелле, приблизив сюжет к долгожданной кульминации.

После релиза цена на игру повысится, поэтому сейчас самое время пополнить свою коллекцию и подготовиться к новому витку событий.