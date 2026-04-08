Разработчики "Зайчика" рассказали о прогрессе разработки Ребилда

Команда проекта поблагодарила игроков за поддержку, донаты и интерес к разработке и сообщила о прогрессе в создании игры.

Авторы признают, что процесс идёт медленнее, чем хотелось бы: постоянные правки и улучшения накапливаются как снежный ком. Вместе с тем, студия подчёркивает, что это делает проект только лучше.

Сейчас команда работает над расширением мира и проработкой дополнительных персонажей. В качестве примера разработчики показали новые спрайты Бабы Тамары. Ранее она появлялась на заднем плане как безликий статист и исчезала навсегда после одной вспышки. В обновлённой версии Баба Тамара станет полноценным персонажем, чьи действия помогут раскрыть новый лор игры.

Прочие улучшения в команде решили пока держать в тайне, чтобы сохранить интерес аудитории. Разработчики заверили, что работа ведётся тщательно и с упором на качество.