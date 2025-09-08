Российский хоррор "Зайчик" выйдет в 2025 году с финальным эпизодом

Студия Saikono подтвердила: в 2025 году визуальная новелла-хоррор «Зайчик» наконец-то покинет ранний доступ. Разработчики сообщили, что работа над пятым и заключительным эпизодом завершена на 88%, а официальный релиз состоится уже в этом году.

«Спасибо, что остаетесь с нами! Ваша поддержка вдохновляет нас каждый день», — отметили авторы проекта.

Помимо этого, хоррор получил японскую озвучку. Saikono шутит, что «азиатские геймеры точно испугаются монстров и будут в шоке от бабушки Тамары». Теперь игроки из Японии смогут прочувствовать атмосферу российской глубинки 90-х, в которой разворачиваются события.

За время разработки «Зайчик» успел собрать преданных поклонников и даже столкнуться со скандалами: в феврале авторы заявили о шантаже и угрозах со стороны бывшего композитора. Тем не менее, проект близок к финалу и обещает подарить фанатам долгожданное завершение мрачной истории.