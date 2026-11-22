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Gothic 3 впервые вышла на консолях спустя 20 лет после релиза на ПК
007 First Light от IO Interactive получила в Steam самую крупную скидку с момента релиза - 50%
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 621.40 - исправлена проблема с чрезмерной записью на SSD и внесены другие улучшения
Продажи физических копий GTA VI во Франции на старте превысили 1 миллион - второй результат после GTA V
Silent Hill получила новый нативный порт на ПК с трассировкой лучей и поддержкой модов
Себастьян Стэн намекнул на возможную гибель Баки в "Мстителях: Судный день"
Для DOOM: The Dark Ages вышло обновление 1.1 с изменениями в балансе
Актриса GTA 6, сыгравшая Мэнди, назвала внезапную популярность "горько-сладкой" из-за фейковых аккаунтов
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Из GTA 6 уже достали почти полтора миллиона реплик - энтузиаст готовит русскую нейроозвучку
От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
Жестокий хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival и его грани сюжета
GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
Вырезанный контент из Life is Strange Before the Storm, который нашли при работе над фанатской локализацией
Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
Подборка игр выходящих в Steam на этой неделе: Arkheron, Arctic Drive, Chronocracy и некоторые другие
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Задания
получай бонусы за выполнение заданий
Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Смартфон Tecno POVA 3 Electric Blue
Grand Theft Auto
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