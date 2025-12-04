Стало известно точное время выхода 5 эпизода Tiny Bunny/Зайчик

Пришло время узнать, чем закончится история Антона из визуальной новеллы Зайчик. Захватывающая дух история про волшебный лес, черный гараж и очеловеченных зверей захватила СНГ пространство с момента выхода первого эпизода 4 года назад. И вот 5 декабря в 20:00 МСК финал всей истории эпизод 5 будет доступен на ПК.

Он станет самым большим эпизодом за всю историю игры. В нём будет доступно 20 концовок, и каждый ваш выбор в прошлых эпизодах будет учтен.



В честь выхода финала игры разработчики объявили о конкурсе, главным призом которого станет ключ от данной игры.