Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
8 240 оценок

Стало известно точное время выхода 5 эпизода Tiny Bunny/Зайчик

Naofymi Naofymi

Пришло время узнать, чем закончится история Антона из визуальной новеллы Зайчик. Захватывающая дух история про волшебный лес, черный гараж и очеловеченных зверей захватила СНГ пространство с момента выхода первого эпизода 4 года назад. И вот 5 декабря в 20:00 МСК финал всей истории эпизод 5 будет доступен на ПК.

Он станет самым большим эпизодом за всю историю игры. В нём будет доступно 20 концовок, и каждый ваш выбор в прошлых эпизодах будет учтен.

В честь выхода финала игры разработчики объявили о конкурсе, главным призом которого станет ключ от данной игры.

Комментарии:  1
maximus388

Потом до НГ или даже дольше будут править косяки.
И конкурс у них офигенский: давайте креативте, создавайте работы, раскручивайте проект, а мы вам за это ключ от игры, которая на распродаже по 300 рублей продавалась.