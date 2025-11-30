Тени, маски и зверь: вышла лимитированная коллекция косметики по мотивам хоррора "Зайчик"

Game Art Pioneers и российский бренд атмосферной косметики OOMPH (ранее известный в России как LUSH) объявили о запуске коллаборации, представив лимитированную коллекцию уходовой косметики по мотивам хоррор-новеллы «Зайчик». Первые посетители смогли познакомиться с серией на Московской международной неделе видеоигр.
По словам OOMPH, коллекция передаёт настроение игры: «рождённая на стыке света и тени», она превращает уход за собой в «ритуал и историю, рассказанную шёпотом».
В линейку вошли четыре продукта, каждый из которых раскрывает атмосферу «Зайчика» через текстуры и ароматы:
- Крем-гель для душа THE BEAST. Очищающий гель с древесно-травяным ароматом дубового мха и амбры, вдохновлённый образом Зверя — тёмного, живого и скрытого в ночном лесу.
- Крем для рук и тела LIKE A SHADOW. Плотная формула, тающая на коже, оставляет мягкий и тёплый след — как промелькнувшая в снегу тень.
- Бомбочка для ванны MASQUERADE. Эффектная «ритуальная» бомбочка, окрашивающая воду красными линиями — словно предчувствие или неизбежный выбор.
- Твёрдая пена THE FOX MASK: HIDDEN INNOCENCE. Хрупкая пена-артефакт со сладковато-ночным ароматом, вдохновлённая образом лисьей маски — игривой и настораживающей одновременно.
Глеб Кадомцев, директор по развитию Game Art Pioneers, прокомментировал выход уходовых средств:
Мы давно хотели запустить коллаборацию с брендом OOMPH и «Зайчик» стал идеальным поводом, поскольку таинственная и многослойная атмосфера игры как нельзя подходит для продукции Oomph, которая открывает портал в ту версию вас, где вы чувствуете себя лучше.
Эксклюзивная коллекция OOMPH x TINY BUNNY уже доступна на сайте oomph.ru, а с 6 декабря появится в розничных магазинах.
А что это такое - Твёрдая пена ?
Ну, обычно пена для ванн похожа на гель, а эта в твердом виде. Но, видимо, кидаешь в воду и она пенится.
Я не знаю как это работает, честно. Я не химик )
