В магазине Google Play состоялся релиз хоррора Зайчик

Популярная визуальная новелла Зайчик стала доступна для скачивания в магазине приложений Google Play. Проект от студии RETRO WAVE PUBLISHING LIMITED перенесли на смартфоны со всеми ключевыми особенностями оригинала. Размер клиента составляет около 4 гигабайт. Разработчики рекомендуют использовать беспроводную сеть для загрузки. Игра требует операционную систему Android 5 и выше.

Сюжет интерактивного триллера разворачивается в сибирском поселке. Главный герой является учеником 6 класса. Мальчик недавно переехал в новую местность и оказался втянут в пугающие события. В деревне пропадают дети, а из леса за жителями наблюдают загадочные существа. Игрокам предстоит принимать сложные решения, которые приведут к 1 из 19 возможных финалов. Проект выделяется стильной графикой и напряженной атмосферой.

Бесплатный доступ открыт к 1 сезону игры. За остальные эпизоды с 2 по 5 придется заплатить 399 рублей. Оплата происходит вне официального магазина Google. Игроку необходимо указать электронную почту для получения чека и провести транзакцию через браузер.