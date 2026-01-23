В обновлённой версии "Зайчика" появится система просмотра упущенного контента

Разработчики визуальной новеллы Tiny Bunny («Зайчик») рассказали о ключевой механике, которая появится в обновлённой версии игры. Речь идёт о системе Flowchart, позволяющей игрокам отслеживать свои решения и изучать пропущенные сцены.

Как сообщили авторы проекта, новая механика даст возможность после прохождения каждого эпизода наглядно увидеть все принятые решения, альтернативные варианты развития событий и скрытый контент, который остался за кадром. Система уже находится на стадии тестирования.

Flowchart станет одной из центральных особенностей обновлённой версии Tiny Bunny, которая, напомним, получит переработанный визуальный стиль, изменения в сюжете и геймплее. При этом «режиссёрская» версия игры сохранится и будет доступна в настройках — такое решение должно примирить расколовшееся сообщество фанатов.

В качестве тестовой площадки для новой технологии был выбран первый эпизод игры. Разработчики отмечают, что сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы схема была максимально интуитивно понятной для игроков.

«Полигоном для этой технологии стал первый эпизод игры. Мы тестируем схему, чтобы она была интуитивно понятной. Работа над сюжетом идёт полным ходом, об этом расскажем, но не сегодня», — заявили авторы.

Дата выхода обновлённой версии Tiny Bunny пока не раскрывается.