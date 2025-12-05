ЧАТ ИГРЫ
Tiny Bunny 16.04.2021
Адвенчура, Ужасы, Инди
8 240 оценок

Вышел финальный 5-й эпизод "Зайчика" - визуальной хоррор-новеллы

Глeб Глeб

Сегодня, 5 декабря, вышел 5 эпизод российской визуальной новеллы «Зайчик». Эпизод станет заключительным и подведет итог истории Антона, его сестры Оли и пропавших детей.

Игра основана на одноимённом рассказе Дмитрия Мордаса и предлагает историю с неожиданными поворотами сюжета. Разработчики реализовали проект в чёрно-белой графике, которая создаёт тревожную атмосферу. Полная версия «Зайчика» предлагает около десяти часов контента и завершенную историю. В визуальной новелле разветвлённое повествование, что даёт возможность пройти её несколько раз на разные концовки.

14
10
BigLizard

Эта коричневая масса пролезает то здесь, то там в новостях. Видно бюджет на рекламу в десятки раз превышает затраты на разработку. Главное чтобы метросексуальные блогеры были сыты, а уж они продадут кому угодно это поделие.

p.s.: модераторы вышли на 80 уровень. трут што надо.

8
Глeб

а что не так?

4
Sonyk Sonyk

И что же тебе царской крестьянской особе с матерью продавщицей не понравилось обиженный всеми блогерами мира и человек который ищет огроменные бюджеты в любой визуальной новеле ?

5
Sanji312

Вот это подгон. Кайфовая новелла. Надо тогда остальные эпизоды заново пройти, а то уже подзабыл малясь что там было.

4
Summor Ner

Такая кайфовая, что прям забыл что было в предыдущих эпизодах. Я например все свои любимые кайфовые игры в плане сюжета знаю наизусть. Мда... ну и такое бывает.😅

3
Sanji312 Summor Ner

Я сказал малясь. То есть немного. Понятное дело какие-то основные моменты я помню, но не помню всех деталей. Но что я действительно помню, так это то, какие классные эмоции она мне подарила. Интересный сценарий, голоса приятные, красиво нарисовано, хорошая музыка. И то как она меня жутко пугала местами. Поэтому и говорю, что кайфовая и хочу перепройти ради этих эмоций и как раз освежить память насчёт неё.😊

2
Mad_cloud

Ну наконец то

3
Дмитрий Ворончихин
3
RealisticPalamon

когда в стиме выйдет обновление??

2
BigusDickus

заключительный-презаключительный

1