Вышел финальный 5-й эпизод "Зайчика" - визуальной хоррор-новеллы

Сегодня, 5 декабря, вышел 5 эпизод российской визуальной новеллы «Зайчик». Эпизод станет заключительным и подведет итог истории Антона, его сестры Оли и пропавших детей.

Игра основана на одноимённом рассказе Дмитрия Мордаса и предлагает историю с неожиданными поворотами сюжета. Разработчики реализовали проект в чёрно-белой графике, которая создаёт тревожную атмосферу. Полная версия «Зайчика» предлагает около десяти часов контента и завершенную историю. В визуальной новелле разветвлённое повествование, что даёт возможность пройти её несколько раз на разные концовки.