Вышел финальный 5-й эпизод "Зайчика" - визуальной хоррор-новеллы

Сегодня, 5 декабря, вышел 5 эпизод российской визуальной новеллы «Зайчик». Эпизод станет заключительным и подведет итог истории Антона, его сестры Оли и пропавших детей.
Игра основана на одноимённом рассказе Дмитрия Мордаса и предлагает историю с неожиданными поворотами сюжета. Разработчики реализовали проект в чёрно-белой графике, которая создаёт тревожную атмосферу. Полная версия «Зайчика» предлагает около десяти часов контента и завершенную историю. В визуальной новелле разветвлённое повествование, что даёт возможность пройти её несколько раз на разные концовки.
Эта коричневая масса пролезает то здесь, то там в новостях. Видно бюджет на рекламу в десятки раз превышает затраты на разработку. Главное чтобы метросексуальные блогеры были сыты, а уж они продадут кому угодно это поделие.
p.s.: модераторы вышли на 80 уровень. трут што надо.
а что не так?
И что же тебе царской крестьянской особе с матерью продавщицей не понравилось обиженный всеми блогерами мира и человек который ищет огроменные бюджеты в любой визуальной новеле ?
Вот это подгон. Кайфовая новелла. Надо тогда остальные эпизоды заново пройти, а то уже подзабыл малясь что там было.
Такая кайфовая, что прям забыл что было в предыдущих эпизодах. Я например все свои любимые кайфовые игры в плане сюжета знаю наизусть. Мда... ну и такое бывает.😅
Я сказал малясь. То есть немного. Понятное дело какие-то основные моменты я помню, но не помню всех деталей. Но что я действительно помню, так это то, какие классные эмоции она мне подарила. Интересный сценарий, голоса приятные, красиво нарисовано, хорошая музыка. И то как она меня жутко пугала местами. Поэтому и говорю, что кайфовая и хочу перепройти ради этих эмоций и как раз освежить память насчёт неё.😊
Ну наконец то
когда в стиме выйдет обновление??
заключительный-презаключительный