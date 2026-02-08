"Зайчик" полностью переделают: разработчики анонсировали масштабный ребилд проекта

Создатель игры «Зайчик», объявил о кардинальной переработке проекта. После месяцев изучения отзывов, писем и комментариев от игроков он пришёл к выводу, что запланированные ранее улучшения не решают ключевые проблемы, волнующие аудиторию.
По словам разработчика, было принято жёсткое, но необходимое решение — не выпускать патчи или дополнения, а полностью перестроить игру. Новый проект получит название «Зайчик: Ребилд» и станет фундаментальным переосмыслением всей истории и механик повествования.
В рамках ребилда авторы переработают лор, вернувшись к мистике, шаманизму и тайнам, которые изначально привлекли игроков. При этом обновлённая вселенная будет вписана в существующие каноны комиксов, без противоречий. Все эпизоды — с первого по пятый — объединят в единую, логически цельную историю.
Разработчики также обещают избавиться от «скачков между метавселенными» и хаотичных несостыковок: каждый предмет, событие и деталь мира будут иметь чёткое и последовательное объяснение. Кроме того, больше не потребуется проходить игру на все концовки, чтобы понять сюжет — каждая ветка повествования будет раскрывать все ключевые линии за одно прохождение.
Над обновлённой версией игры работает новый сценарист, задача которого — освежить историю, сохранив атмосферу и магию первых эпизодов.
Дата релиза «Зайчик: Ребилд» пока не раскрывается, однако разработчики подчёркивают, что цель проекта — полностью оправдать доверие игроков и создать более цельный, глубокий и логически выверенный опыт.
гоvно ебаное а не игра
сказал чел у которого аниме аватарка, "Аниме для гоvноедов!!!" без негатива и естественно с уважением!!!
сказал тот который которые любит играть в игры для малолетних ушлепков
Исходя из твоих интересов, ты как раз подходишь под малолетнего ушлепка)
Спокойно жду законченную версию и сочувствую скорострелам.
уже подумал сначала за реббитс серию, при чем реббитс. многие части эксклюзивы Wii и т.д.
Ещё раз переделают?
А Волчик будет?
повесточку засунут ?
Что ж... Это хорошо если будет всё как они обещают. А пока можно почитать мод Другая история, к весне планируется финальная обнова и можно будет потом сравнить, кто лучше может в сюжет ))