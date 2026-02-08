"Зайчик" полностью переделают: разработчики анонсировали масштабный ребилд проекта

Создатель игры «Зайчик», объявил о кардинальной переработке проекта. После месяцев изучения отзывов, писем и комментариев от игроков он пришёл к выводу, что запланированные ранее улучшения не решают ключевые проблемы, волнующие аудиторию.

По словам разработчика, было принято жёсткое, но необходимое решение — не выпускать патчи или дополнения, а полностью перестроить игру. Новый проект получит название «Зайчик: Ребилд» и станет фундаментальным переосмыслением всей истории и механик повествования.

В рамках ребилда авторы переработают лор, вернувшись к мистике, шаманизму и тайнам, которые изначально привлекли игроков. При этом обновлённая вселенная будет вписана в существующие каноны комиксов, без противоречий. Все эпизоды — с первого по пятый — объединят в единую, логически цельную историю.

Разработчики также обещают избавиться от «скачков между метавселенными» и хаотичных несостыковок: каждый предмет, событие и деталь мира будут иметь чёткое и последовательное объяснение. Кроме того, больше не потребуется проходить игру на все концовки, чтобы понять сюжет — каждая ветка повествования будет раскрывать все ключевые линии за одно прохождение.

Над обновлённой версией игры работает новый сценарист, задача которого — освежить историю, сохранив атмосферу и магию первых эпизодов.

Дата релиза «Зайчик: Ребилд» пока не раскрывается, однако разработчики подчёркивают, что цель проекта — полностью оправдать доверие игроков и создать более цельный, глубокий и логически выверенный опыт.