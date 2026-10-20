Чистка ушей превращается в кошмар в свежем демо хоррора Tiny Chills: Not From Ear

Казалось бы, что страшного может быть в обычной чистке ушей? Разработчики из Ducktopus Games решили доказать обратное. На презентации Critical Reflex Time Showcase 2026 они показали новый трейлер Tiny Chills: Not From Ear — психологического хоррора, в котором за вполне безобидной профессией скрываются настоящие ужасы.

Игрокам предстоит стать специалистом по чистке ушей в небольшом городке. Вот только местные жители оказываются далеко не такими обычными, какими выглядят на первый взгляд. Под человеческой кожей скрываются странные аномалии, а привычные процедуры постепенно превращаются в пугающие открытия.

Tiny Chills: Not From Ear делает ставку на психологический ужас, тревожную атмосферу и сюжет, который раскрывается через встречи с необычными посетителями. Причём самое страшное здесь может оказаться не снаружи, а буквально внутри человека.

Бесплатная демоверсия уже доступна в Steam. Полная версия выйдет на PC, однако точную дату релиза разработчики пока не назвали.