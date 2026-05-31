Состоялся анонс Tiny Delivery - умилительного симулятора курьера в духе Untitled Goose Game

Инди-разработчик Артём Синица (студия Sinica) показал красочный трейлер приключения Tiny Delivery. Игрокам предстоит примерить на себя роль крошечного робота-доставщика.

Игровой процесс Tiny Delivery завязан на доставке посылок через затейливые полосы препятствий с активным использованием законов физики. В плане атмосферы и геймплея новинка сильно напоминает знаменитый хит Untitled Goose Game - игрокам предстоит так же исследовать закрытые дворы, хитрить, обходить бдительных жильцов и устраивать веселый беспорядок ради достижения цели. А минималистичный, яркий и уютный визуальный стиль делает происходящее на экране еще более умилительным.