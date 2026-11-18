Разработчики Moonfrost представили релизный трейлер Tiny Dwellings — уютной игры о строительстве и оформлении миниатюрных домов. Проект с рисованной графикой уже доступен на PC в Steam и предлагает игрокам практически неограниченную свободу творчества.

В Tiny Dwellings можно создавать собственные маленькие дома, обустраивать интерьеры и собирать очаровательные диорамы. Разработчики делают ставку на расслабляющий игровой процесс, позволяющий экспериментировать с оформлением построек без лишней спешки.

Одной из главных особенностей игры стала обширная коллекция декоративных элементов. Для строительства и украшения доступно более 1000 уникальных предметов, которые можно использовать для создания уютных комнат, необычных композиций и целых миниатюрных сцен.

Благодаря рисованному визуальному стилю Tiny Dwellings напоминает ожившую иллюстрацию, а отсутствие жёстких творческих ограничений позволяет воплощать самые разные идеи.

Свежий трейлер, представленный в рамках DevGamm Awards 2026, демонстрирует процесс строительства, разнообразие декораций и возможности оформления миниатюрных домов.